"Maskenmann" nennt Passwörter - Soko ermittelt

Die Sonderkommission "Dennis" hat ihre Ermittlungen wieder intensiviert: Der sogenannte Maskenmann, der 2012 wegen Mordes an drei Jungen in Schullandheimen und mehrerer Missbrauchsfälle vom Landgericht Stade zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, hat die Passwörter zu den bisher verschlüsselten Datenträgern preisgegeben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach nannte er die Passwörter bereits 2016. Warum er sein Schweigen brach, ist unklar. Martin N. hatte sich von 1992 bis 2001 nachts in Norddeutschland an die Betten von kleinen Jungen geschlichen und sie sexuell missbraucht.

Auswertung dauert wohl Monate

Die Ermittler wollen mithilfe der Passwörter prüfen, ob sich auf den Datenträgern, die 2011 in der Wohnung des Verurteilten gefunden wurden, Hinweise auf bisher noch unbekannte Straftaten finden. Die Polizei wertet die Daten bereits seit einigen Monaten aus. Bisher wurde aber kein entsprechendes Material gefunden. Um welche Datenmengen es sich handelt, sagte die Polizei nicht. Die Beamten gehen aber davon aus, dass die Auswertung der Daten noch mehrere Monate dauern wird.

Festplatte war nicht zu knacken

Nach der Verurteilung von Martin N. hatten sich die weiteren Ermittlungsarbeiten der Soko schwierig gestaltet: Die Beamten waren gemeinsam mit IT-Experten hauptsächlich damit beschäftigt, die Passwörter der Datenträger zu entschlüsseln - allerdings erfolglos. In der Hoffnung die Passwörter zu bekommen, hatten die Ermittler über Jahre mit dem Gefangenen Kontakt gehalten. In regelmäßigen Abständen befragten sie ihn dazu, bekamen jedoch bis jetzt keine neuen Informationen. Während der Gerichtsverhandlungen hatte Martin N. in Aussicht gestellt, vielleicht eines Tages die Computer-Passwörter und andere Details zu nennen

"Maskenmann" gesteht drei Morde

Fast 20 Jahre lang fahndete die Polizei nach dem "Maskenmann". Schließlich gab ein früheres Missbrauchsopfer den entscheidenden Hinweis. Der heute 46-jährige Martin N. wurde 2011 in seinem Haus in Hamburg festgenommen. Er gestand, den neunjährigen Dennis K. 2001 nachts aus einem Schullandheim im Landkreis Cuxhaven entführt, missbraucht und anschließend ermordet zu haben. Zudem gab er zu, 1992 den damals 13-jährigen Stefan J. aus einem Internat in Scheeßel im Landkreis Rotenburg entführt, missbraucht und ermordet zu haben. Auch den Mord an dem achtjährigen Dennis R. aus dem Jahr 1995 gestand er. Hinzu kommen noch rund 40 Missbrauchsfälle.

