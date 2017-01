Stand: 12.01.2017 09:10 Uhr

Marine stellt Fregatte "Baden-Württemberg" vor

Die Deutsche Marine stellt heute in Cuxhaven die erste Fregatte der neuen F-125-Klasse vor. Die knapp 150 Meter lange "Baden-Württemberg" ist zugleich Namensgeber der neuen "Baden-Württemberg"-Klasse. Bis 2020 sollen drei weitere Fregatten in Dienst gestellt werden und ältere Schiffe ablösen. Offiziell in Dienst gestellt wird das Schiff in rund sechs Monaten.

Die "Baden-Württemberg" in Zahlen Länge: 149,60 Meter



Breite: 18,80 Meter



Tiefgang: 5,4 Meter



Einsatzverdrängung: 7.100 Tonnen



Geschwindigkeit: Bis zu 26 Knoten (48 km/h)

Für weltweite Einsätze konzipiert

Die 7.000-Tonnen-Kriegsschiffe der F-125-Klasse sind für weltweite Einsätze konzipiert und zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie aufgrund verlängerter Wartungsintervalle bis zu zwei Jahre in ihrem Einsatzgebiet bleiben können. Pro Schiff sind zwei Besatzungen von je 120 Soldaten geplant, die im Wechsel direkt an die Einsatzorte geflogen werden, während die Fregatte in der jeweiligen Region bleibt.

Schiff soll Verbände führen

Laut Bundeswehr ist die Fregatte in der Lage, nationale und multinationale Verbände zu führen. Aufgrund ihrer Ausstattung ist die neue Fregattenklasse für Einsätze gegen asymmetrische Bedrohungen optimiert.

