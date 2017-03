Stand: 30.03.2017 08:23 Uhr

Mann rettet Familie aus Kanal

Ein Passant hat einer 37-Jährigen und ihren zwei Kindern nach einem Unfall in Weener im Landkreis Leer möglicherweise das Leben gerettet. Das Auto der Frau hatte sich am Mittwochabend überschlagen und war kopfüber in einem Kanal neben der Straße liegen geblieben. Der Zeuge sprang in das kalte Wasser, um die Mutter und die beiden sieben und zehn Jahre alten Mädchen aus dem Auto zu befreien. Die drei wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. "Dank des schnellen und mutigen Einsatz des Ersthelfers ist der Unfall nochmal glimpflich ausgegangen", sagte Feuerwehrsprecher Dominik Janßen am Donnerstag.

Schadenshöhe unklar

Die Unfallursache ist bislang unklar. Ein Tier oder andere Fahrzeuge seien jedenfalls nicht beteiligt gewesen, sagte Janßen NDR.de. Auch die Schadenshöhe ist unklar.

