Stand: 22.10.2017 13:03 Uhr

Männer schießen mit Luftgewehr auf Passanten

Mit einem Luftgewehr haben in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in Rhauderfehn (Landkreis Leer) auf Passanten geschossen. Dabei trafen sie einen 20-Jährigen am Hals, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann sei jedoch nicht verletzt worden. Die Beamten ermittelten in einer Wohnung zwei 28 und 31 Jahre alte Männer und stellten ein Luftgewehr sicher. Gegen die beiden Schützen wurden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

