Stand: 04.03.2017 08:00 Uhr

Live: "Norwegian Joy" wird ausgedockt

Der neue Luxusliner erblickt heute zum ersten Mal das Papenburger Hafenlicht: Die 326 Meter lange "Norwegian Joy" der Meyer Werft wird gerade ausgedockt. Rund 2.500 Arbeiter waren im Einsatz, um den Kreuzfahrtriesen zu bauen und auf die ersten Meter im Freien vorzubereiten.

Außenbereich für Gäste bereit

Trotz zweier Brände auf dem Rohbau im vergangenen Herbst ist die Werft eigenen Angaben zufolge voll im Zeitplan. Dafür haben die Arbeiter bis zuletzt mit Hochdruck daran gearbeitet, den Außenbereich wetterfest zu machen und die Restaurants, das Theater und Casino so herzurichten, dass dort Gäste empfangen werden können.

Daten und Fakten zur "Norwegian Joy" Das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Joy" kurz vor der Fertigstellung in der Papenburger Meyer Werft: Sehen Sie hier Daten und Fakten im Überblick.

Teil der "World Dream" ist schon draußen

Schon am Freitagmorgen wurde das Hallentor geöffnet und das vor der "Norwegian Joy" liegende Schwimmteil des Kreuzfahrtschiffs "World Dream" herausgezogen. Einer der beiden Schlepper wurde dafür mit einem Schwertransporter in die Halle gebracht und von einem Kran ins trockene Dock gesetzt. Ein weiteres Teil der "World Dream" befindet sich nach Angaben der Werft bereits im Hafenbecken. Sobald die "Norwegian Joy" heute das Baudock verlassen hat, werden die Schwimmteile zurück in die Halle manövriert, wo sie in den kommenden Wochen zusammengefügt werden sollen.

Überführung voraussichtlich Ende März

Nach dem Ausdocken soll die "Norwegian Joy" gegen 10 Uhr am Ausrüstungspier im Hafenbecken der Werft festmachen. Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, wird dort direkt im Anschluss mit einem Kran die Schornsteinkappe des Schiffes aufgesetzt. Bis zur Ems-Überführung Ende März wird der Kreuzfahrtriese im Werfthafen liegenbleiben. Die Zeit soll für weitere Ausrüstungsarbeiten, Erprobungen und Abnahmen seitens der Reederei genutzt werden. Außerdem werden eine Woche vor der Überführung auch schon die ersten der insgesamt rund 1.600 Besatzungsmitglieder an Bord gehen.

Erste Kartbahn auf einem Kreuzfahrtschiff

Der Luxusliner ist für den chinesischen Markt konzipiert worden. Deutlich wird dies laut Meyer-Sprecher Günther Kolbe vor allem an der Ausrichtung der Restaurants und den besonders großen Casino- und Shopping-Bereichen. Eine besondere Attraktion ist die erste Kartbahn, die jemals auf einem Kreuzfahrtschiff verbaut wurde. Auf der 230 Meter langen Strecke können bis zu 20 Kartfahrer gegeneinander antreten. Die Bahn führt auf zwei Ebenen durch die Decks 18 und 19.

Viertgrößter Luxusliner der Welt

Die "Norwegian Joy" bietet mit ihren 2.100 Kabinen Platz für bis zu 4.200 Passagiere. Mit einer Größe von 167.800 BRZ ist sie nach Werftangaben das viertgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Die Übergabe an die Reederei Norwegian Cruise Line soll nach derzeitigem Stand Ende April in Bremerhaven erfolgen.

