Live: Kramermarkt lockt mit vielen Attraktionen

In Oldenburg hat die 410. Auflage des traditionsreichen Kramermarkts begonnen. Mit mehr als 250 Fahrgeschäften, Festzelten und Imbissbuden auf einer Fläche von rund 90.000 Quadratmetern gehört die Kirmes zu den größten Volksfesten im Nordwesten. Die Veranstalter rechnen bis zum 8. Oktober mit rund anderthalb Millionen Besuchern. Erster Höhepunkt ist wie in jedem Jahr der große Festumzug am Sonnabend. Rund 120 Themenwagen und Musikkapellen werden vom Staatstheater durch die Innenstadt zum Marktgelände ziehen und massenhaft Süßigkeiten in die Menge werfen. NDR.de überträgt den Umzug ab 13.45 Uhr im Livestream. Außerdem gibt es ab 16 Uhr eine Zusammenfassung im NDR Fernsehen.

Sechs spektakuläre Premieren

Neben vielen bekannten Attraktionen gibt es auf dem Kramermarkt in diesem Jahr insgesamt sechs Neuheiten. Am spektakulärsten dürfte dabei der "Alpen Coaster" sein. Er zählt zu den größten Achterbahnen in ganz Deutschland. Richtig schnell unterwegs sind die Besucher auch im neugestalteten Fahrgeschäft "Feuer und Eis", das mit einigen Steilkurven für eine erhöhte Pulsfrequenz sorgen soll. Früher als geplant ist "Mr. Gravity" am Start. Das Rundfahrgeschäft sollte eigentlich erst 2018 Premiere feiern, doch die Fertigstellung ging überraschend schnell. Die Mitfahrer hier müssen unbedingt schwindelfrei sein, denn die Gondeln drehen sich in einer Höhe von rund 20 Metern. Ebenfalls neu sind das Propeller-Karussell "Fighter", der "Hip Hop Jumper" und das Laufgeschäft "Alpen Hotel".

Viele Klassiker für Groß und Klein

Optisch alles überragen wird wie in den Vorjahren das größte transportable Riesenrad der Welt sein. Aus 60 Metern Höhe können die Fahrgäste das gesamte Marktgelände und weite Teile der Stadt überblicken. Der Aufbau des riesigen Fahrgeschäfts hat bereits am 1. September begonnen. Weitere Klassiker unter den mehr als 30 Großfahrgeschäften sind das "Break Dance", das "Take Off", der "Musik-Express" und das "Octopussy". Speziell an Kinder richten sich unter anderem die Schiffsschaukel "Looping the Loop", die "Highway Rallye" sowie eine Reitbahn.

