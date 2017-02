Stand: 10.02.2017 17:11 Uhr

"Leuchtturmwärter": Schönwetter-Job mit Klappstuhl

"Traumjob zu vergeben". Das klang toll. In Wremen an der Wurster Nordseeküste werde ein Leuchtturmwärter gesucht, hieß es. Auf NDR.de haben viele Leser spontan geschrieben: "Das wär' was für mich". Inzwischen sind mindestens 20 Bewerbungen eingegangen, berichtet Henning Siats vom Wremer Heimatkreis, der den Job ausgeschrieben hat. Doch ein paar Kleinigkeiten sind da offenbar noch klarzustellen. Denn der "Leuchtturmwärter" von Wremen wartet nicht wirklich den Leuchtturm. Das Licht geht automatisch an und aus. Und ... ein Job im herkömmlichen Sinne ist es auch nicht. "Die meisten haben wohl übersehen, dass es ein Ehrenamt ist und es kein Geld gibt", bedauert Siats. Dennoch hat der Job auf dem Leuchtturm "Kleiner Preusse" einiges zu bieten - vor allem Romantik. Denn rund 100 Paare kommen jedes Jahr, um hier zu heiraten. Da ist das Einfühlungsvermögen des "Leuchtturmwärters" gefragt, damit der schönste Tag im Leben auch in schöner Erinnerung bleibt.

Schönwetter-Job mit Klappstuhl

Der Turm ist auch sonst ein Touristenmagnet. Da kommen schon mal Fragen zu Watt, Meer, Krabbenfang und Seefahrt. Die sollte der "Leuchtturmwärter" beantworten können. Er muss aber kein waschechter Küstenbewohner sein. Landratten, die sich das Wissen angeeignet haben, sind auch willkommen. Aber sturmfest muss der "Leuchtturmwärter" in jedem Fall sein. Es weht schon ein ordentliches Lüftchen an der Außenweser. Bei gutem Wetter sei Wremen eine "richtig schöne Ecke", so Siats - "mit viel Atmosphäre". Der Leuchtturm biete sogar einen Klappstuhl zum Draußensitzen. Und innen gibt's auch eine gemütliche Sitzecke. Bei Schietwetter bleibt der "Kleine Preusse" aber ohnehin geschlossen. Nur wenn es einen Internetanschluss gibt, wolle sie mit ihrem Schatz zusammen den Job machen, schreibt eine NDR.de Leserin. "Internetanschluss? Wir haben nur einen Elektroanschluss", sagt Henning Siats. Also Teekochen geht.

"Leuchtturmwärter" wohnt nicht im oder am Turm

Gesucht werden übrigens nicht nur Männer, auch Frauen können beim Wremer Heimatkreis als "Leuchtturmwärter" arbeiten. "Da sind wir nicht gebunden", sagt Siats. Aber Freund oder Freundin der Nordsee sollte er oder sie schon sein. Einige Bewerbungen seien tatsächlich vielversprechend gewesen: Es gebe jemanden, der plane, an die Küste zu ziehen und sich in Wremen eine Wohnung suchen wolle. Denn das ist hier auch anders: Der "Leuchtturmwärter" wohnt nicht im Turm - der ist viel zu eng - und auch nicht direkt am Turm. Die bisherigen "Leuchtturmwärter" hatten es dennoch nicht weit zur Arbeit. Sie wohnten in Fußnähe. Aber mit dem Auto sei der "Kleine Preusse" auch gut zu erreichen.

Informationen für Bewerber Bewerbungen an den Wremer Heimatkreis können über das Internet eingereicht werden. Das Kontaktformular auf der Webseite www.kleiner-preusse.de steht dafür zur Verfügung.

Weitere Bewerber können sich melden

Realistisch sei es, dass es jemand aus dem Großraum Cuxhaven oder Bremerhaven sein sollte, so Siats. Er wünscht sich, dass ein Team aus etwa zehn "Leuchtturmwärtern" zusammenkommt, die an sechs Tagen die Woche für einen reibungslosen Touristenbetrieb sorgen. Jeder sei dann etwa zwei bis vier Stunden pro Woche tätig. Einarbeitung inklusive natürlich. Und gern auch Menschen am Anfang der Rente oder Berufstätige, die am Wochenende helfen. Denn die Gründergeneration des Heimatkreises sei mittlerweile 70 Jahre alt und älter, so Siats. Und mit dem Museum für Wattenfischerei und dem Krabbentag im Frühjahr gibt es noch jede Menge anderes zu tun. Weitere Bewerber können sich also gerne melden.

