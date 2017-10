Stand: 19.10.2017 06:58 Uhr

"Lebenslänglich" für Eltern nach Tod ihrer Tochter von Christina von Saß

Heute wäre Alexandra Wehrmann 28 Jahre alt geworden. Die Wehrmanns hätten sicher mit einem Glas Sekt auf ihre Tochter angestoßen - und sei es am Telefon. Gut möglich nämlich, dass Alexandra irgendwo unterwegs gewesen wäre, aktiv und interessiert, wie sie war. Doch heute ist der Geburtstag von Alexandra ein Tag voller Wehmut. "Es wird nicht leichter mit der Zeit", sagt ihr Vater Ernst-August Wehrmann. "Da entlastet sich nichts." Geburtstag und vor allem der Todestag ihrer ältesten Tochter seien besonders schlimm, ergänzt seine Frau Barbara. Sie reden sehr ruhig, aber man ahnt, wie groß der Schmerz sein muss, der sie seit dem gewaltsamen Tod ihres Kindes begleitet.

Den Täter trifft sie in der Disko

Es ist ein warmer Sommer auf Juist im Jahr 2013, als Alexandra Wehrmann für einige Wochen auf der Insel ist, um in einer Bäckerei zu jobben. Die junge Psychologie-Studentin will Geld für ihre nächste Urlaubsreise verdienen. Sie ist unternehmungslustig, war gerade für zwei Semester in Spanien, spart jetzt für die USA. Am Abend des 24. Juli geht sie mit Freundinnen in eine Disko. Dort trifft sie auf den Mann, der sie in derselben Nacht am Strand töten wird. Ihre Leiche wird am nächsten Morgen gefunden, ausgezogen und im Sand verscharrt. Als Täter wird schnell ein 24-Jähriger gefasst, der als Saisonarbeiter auf der Insel war.

Bitter enttäuscht vom Verfahren gegen den Täter

Vier Jahre und drei Monate ist das jetzt her. Für die Eltern beginnt mit dem Verbrechen eine neue Zeitrechnung. Vor der Tat. Und nach der Tat. Was sie unmittelbar nach der schrecklichen Nachricht noch nicht wissen: Sie haben nicht nur ihre älteste Tochter durch ein brutales Gewaltverbrechen verloren, sondern ihnen steht auch noch der Prozess bevor. Ein Verfahren, in dem sie zwar die Nebenkläger sind, das sie aber bitter enttäuschen wird.

Unsensibles Verhalten im Gerichtssaal

Im Gerichtssaal des Landgerichts Aurich fühlen sie sich alles andere als gut aufgehoben, als dem Täter ein halbes Jahr später dort der Prozess gemacht wird. Oft haben sie das Gefühl zu stören. Schlimmer noch: Immer wieder empfinden sie es so, als werde ihrer Tochter in dem Verfahren unausgesprochen eine Mitschuld gegeben. Und sie nehmen Dinge wahr, die sie als grob unsensibel empfinden: Einmal etwa recken die Verteidiger des Täters den Daumen als eine Art Siegeszeichen in die Luft. Ein andermal hören sie Lachen, als Richter, Staatsanwaltschaft und Anwälte Fotos vom Tatort und von Alexandras Leiche ansehen.

Warum war Sand in der Lunge?

Dazu bleiben für die Familie wichtige Fragen ungeklärt: Warum hatte Alexandra Sand in der Lunge und sogar im Magen? Dies hatte der Obduzent festgestellt und vor Gericht deutlich gemacht, dass dies sehr schmerzvoll gewesen sein muss. Für die Angehörigen eine äußerst belastende Information. Hatte der Täter ihr Sand in den Mund gestopft und sie so auf "grausame Weise" umgebracht? Dann hätte es sich bei der Tat womöglich um Mord gehandelt. Doch der Antrag der Wehrmanns, dies mithilfe eines Sachverständigen zu untersuchen, wird abgelehnt. Der Täter erhält eine vergleichsweise geringe Strafe. Sieben Jahre und neun Monate Haft bekommt der Mann als Strafe dafür, dass er ihre Tochter und Schwester umgebracht hat. Denn Mordmerkmale kann das Gericht nicht feststellen, deshalb wird auf Totschlag entschieden. Auch das empört die Familie.

Bittere Erfahrungen vor Gericht

Es sind bittere Erfahrungen, die Alexandras Angehörige und Freunde vor Gericht machen müssen. Erfahrungen, die eine der engsten Freundinnen von Alexandra Wehrmann in einem Text verarbeitet hat. Das Landgericht Aurich teilte auf Anfrage des NDR mit, dass man die Details nicht mehr rekonstruieren könne, es aber bedaure, dass die Familie sich nicht gut aufgehoben fühlte. Frank Bornemann ist Vorsitzender des niedersächsischen Richterbundes. Ihm wurde der offene Brief von Alexandra Wehrmanns Freundin vorgelegt. Er sagt, dass das deutsche Strafrecht tatsächlich täterzentriert sei - aber nicht um den Täter zu schützen, sondern vor allem, um Angeklagte vor Fehlurteilen zu schützen. Dass dies für Angehörige schwer zu verstehen oder ertragen sei, sei verständlich. Im Hinblick auf die Kritik an den Fragen über den Lebenswandel von Alexandra Wehrmann weist Bornemann darauf hin, dass das Gericht mit solchen Fragen prinzipiell versuche aufzuklären, was eigentlich geschehen sei. Wichtig sei, dass solche Fragen in sensibler Form gestellt würden. Dies sei möglicherweise nicht immer bei allen Verfahrensbeteiligten der Fall.

Juristin fordert mehr Empathie bei Richtern

Die ehemalige Richterin Margot von Renesse äußert gegenüber dem NDR Verständnis dafür, dass die Familie mit dem Strafmaß nicht einverstanden ist: "Man konnte damit angesichts der Brutalität der Tat nicht einverstanden sein", sagt sie. Auch könne sie gut nachvollziehen, dass die Familie sich schlecht behandelt fühlte. Immer noch gebe es etwa Richter, die Nebenkläger als lästig empfänden. Viele Richter seien auch zu routiniert oder sagten: "Jetzt ist es genug, jetzt haben wir genug gehört." Es brauche aber empathische Richter, hierauf müsse schon in der Ausbildung geachtet werden. "Die Tränen dürfen oft nicht fließen. Das muss aber sein dürfen", findet von Renesse.

"Wir haben lebenslänglich"

Für die Wehrmanns ist heute der fünfte Geburtstag von Alexandra, den sie ohne sie erleben müssen. Und: Vor ihnen steht im kommenden Jahr möglicherweise eine neue Herausforderung. Der Täter könnte vorzeitig entlassen werden, denn im Herbst 2018 hat er zwei Drittel seiner Strafe abgesessen. Das ist gängige Praxis, aber für die Familie eine unerträgliche Vorstellung. "Wir haben lebenslang und er kommt wieder heraus und kann nach ein paar Jahren weiterleben, als wäre nichts passiert", sagt Barbara Wehrmann.

Kein Recht auf Information über Freilassung?

Erst vor wenigen Tagen hatte sie mit ihrem Mann einen Termin bei ihrem Anwalt, der ihnen ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Aurich gezeigt hat, das sie fassungslos zurücklässt, ein weiteres Mal. Ob und wann der Täter freikomme, könne man ihnen nicht mitteilen. Dazu müsse erst ein "berechtigtes Interesse" dargelegt werden. Laut Gesetz reicht es nicht aus, Eltern von jemandem zu sein, der durch eine rechtswidrige Tat getötet worden ist. Dem NDR teilt die Staatsanwaltschaft Aurich auf Anfrage mit, dass man sich an diese strengen gesetzlichen Maßgaben halten müsse, auch wenn man das Dilemma der Eltern verstehe. "Der Gedanke daran, dass er möglicherweise schon bald auf freiem Fuß ist, macht uns sehr zu schaffen. Aber dass man uns das noch nicht einmal mitteilen will, setzt uns noch mal mehr zu", sagt Barbara Wehrmann.

Heute wäre Alexandra Wehrmann 28 Jahre alt geworden. Es wird keinen Geburtstagskuchen geben. Ihre Eltern werden an ihr Grab gehen und für ihre älteste Tochter eine Kerze anzünden.

