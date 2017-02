Stand: 03.02.2017 21:26 Uhr

Leben ohne Tamme: Carmen Hanken im Gespräch

Es war eine Nachricht, die viele Menschen tief berührt hat: Am 10. Oktober 2016 ist Tamme Hanken gestorben. Der ostfriesische Pferde-Chiropraktiker und Fernseh-Protagonist hat nicht nur vielen Tieren geholfen - er hatte auch ganz offensichtlich enorme Bedeutung für viele Menschen, die seine herzliche, unkonventionelle und zupackende Art schätzten. Abertausende Kommentare auf NDR.de und auf Facebook zeugen von seiner Popularität und der Betroffenheit seiner Fans. Wie geht es knapp vier Monate später Carmen Hanken, der Frau des "Knochenbrechers"? Im ausführlichen Gespräch mit dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen erzählt die 57-Jährige von der schweren Zeit nach dem Tod ihres Mannes. Sie berichtet von ihren Zukunftsplänen für den Hof. Und sie äußert sich zu Gerüchten über eine bevorstehende Insolvenz.

Nach dem Tod vom XXL-Ostfriesen Hallo Niedersachsen - 03.02.2017 19:30 Uhr Nach dem Tod vom XXL-Ostfriesen Tamme Hanken will seine Frau Carmen das Unternehmen mit Mut und Motivation weiterführen - so wie es ihr verstorbener Mann gewollt hätte.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hanken will weiter Menschen und Tieren helfen

Video 02:59 min Carmen Hanken: "Ich vermisse Tamme schon sehr" Seit dem Tod ihres Mannes Tamme ist Carmen Hanken die neue Chefin auf dem Hanken-Hof. Im Interview spricht sie über die Zukunft des Hofs, Fans und natürlich über ihren Ehemann. Video (02:59 min)

Pferde stehen im Fokus - das war bei Tamme Hanken so, und das ist auch nach dessen Tod bei seiner Frau nicht anders. "Mein Mann hat viel in den Hankenhof investiert", sagt sie im NDR Gespräch. "Er hat mir einen tollen Hof und ein tolles Team hinterlassen." Deshalb wolle man auch weiterhin Schulungen anbieten, in denen Menschen lernen, wie sie besser mit ihren Tieren umgehen können. Auch Carmen Hanken selbst möchte sich mit Lehrgängen in der Pferde-Reha weiterentwickeln. Und sie denkt auch ganz konkret über bauliche Veränderungen nach: "Ich liebe die Arbeit mit schwierigen Pferden. Um diese noch besser machen zu können, möchte ich gern ein Dach über dem Reitplatz installieren."

Hof wird neu aufgestellt

Gerüchte über eine bevorstehende Insolvenz des Hanken-Hofes bezeichnet sie als "Kinderkram" - man müsse mit solchen Dingen leben, meint sie lakonisch. "Natürlich will ich den Hof neu aufstellen", sagt Hanken. "Aber wir haben vor seinem Tod nicht nur Geld durch Tammes Arbeit als Chiropraktiker verdient. Unsere gute Basis ist die Pferdezucht. Die Zahl der Pferde reduzieren wir nun, um mehr Zeit zu haben für Reha und Trainingszentrum." Tamme Hanken selbst sei auch oft angefeindet worden, sagt seine Frau. Er habe dann immer gesagt: "Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich ein Schwein an ihr reibt?"

Tamme Hanken: Der "XXL-Ostfriese"



































"Ich vermisse Tamme schon sehr"

Es waren gerade diese schonungslos ehrlichen Momente, die viele Menschen an Tamme Hanken schätzten. Und auch wenn seine Frau viel Arbeit mit Hof und Nachlass hat - dem NDR erzählt sie, dass sie in vielen Situationen große Trauer empfindet: "Ich vermisse Tamme schon sehr. Er war wirklich immer da. Wir hatten tiefes Vertrauen zueinander. Da vermisst man sich schon sehr." Aus den Erinnerungen an ihn versuche sie, Kraft zu ziehen. Seine Arbeit fortzusetzen - darin sehe sie auch ihre Aufgabe. Für einen Privatsender ist sie in den vergangenen Monaten durch die USA gefahren und hat Orte besucht, die auch ihr Mann bereist hatte. Im NDR Fernsehen sind zudem jeweils mittwochs um 21 Uhr Wiederholungen des "XXL Ostfriesen" zu sehen. Und am 15. April, dem Ostersonnabend, zeigt die ARD um 10.05 Uhr einen NDR Film über das Leben von Tamme Hanken.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.02.2017 | 19:30 Uhr