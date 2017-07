Stand: 23.07.2017 14:45 Uhr

Land wappnet sich für Afrikanische Schweinepest

Das Land Niedersachsen bereitet sich auf einen möglichen Ausbruch der derzeit in Tschechien grassierenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) vor. In diesem Fall werde sofort eine 2014 ins Leben gerufene Sachverständigengruppe aktiv werden, sagte die Sprecherin des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves), Hiltrud Schrandt, in Oldenburg. Das Gremium sei mit Experten aus dem Landwirtschaftsministerium, der Jägerschaft, der Wissenschaft, des Laves und weiterer Institutionen besetzt. "Wenn es zu einem Ausbruch kommen sollte, wird diese Sachverständigengruppe den Landkreisen beratend zur Seite stehen", so Schrandt.

Afrikanische Schweinepest rückt näher NDR//Aktuell - 19.07.2017 16:00 Uhr Die Afrikanische Schweinepest ist mittlerweile bis nach Osteuropa vorgedrungen und könnte schon bald Deutschland erreichen. An vielen Fernstraßen startet deshalb eine Infokampagne.







2,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Große Gefahr durch weggeworfene Mettbrötchen

Wichtig für den Seuchenschutz sei vor allem der richtige Umgang mit Lebensmittelabfällen, betonte Schrandt. Das Virus werde etwa von weggeworfenen Mett- oder Salamibrötchen übertragen. "Dieses Mettbrötchen stellt eine viel größere Gefahr dar als das Tier, das das Virus in sich trägt", sagte sie. Auch Jäger, die in osteuropäischen Ländern auf die Jagd gehen, müssten besonders vorsichtig sein und Kleidung, Waffen und Messer desinfizieren. Denn auch über Teile vom Schwein - wie zum Beispiel Häute - könne das Virus übertragen werden.

Mehrsprachige Plakatkampagne

Der Kreislandvolkverband Vechta und der Landkreis Vechta hatten bereits in der vergangenen Woche mit einer gemeinsamen Plakatkampagne auf Vorbeugemaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest aufmerksam gemacht. Die mehrsprachigen Hinweiszettel sollen Lastwagenfahrer und Erntehelfer in der Region über die Problematik informieren. Für die Nutztierbestände gelten bereits sehr hohe Biosicherheitsmaßnahmen, sagte die Sprecherin des Landvolks Niedersachsen, Gabi von der Brelie. Dennoch machen sich die Landwirte Sorgen, dass sich das Virus trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auch bei den Nutztieren ausbreiten könne. Aufgrund des Risikos sollten Schweinehalter ihre Bestände noch sorgfältiger als bisher beobachten und bei Auffälligkeiten sofort den Tierarzt einschalten.

Besondere Aufmerksamkeit bei toten Wildschweinen

Verantwortlich für die Seuchenbekämpfung sind die Landkreise. Im Landkreis Emsland wurde die Jägerschaft aufgefordert, vermehrte Funde von toten Wildschweinen beim Kreis zu melden, sagte Kreissprecherin Anja Rohde. Auch die Beprobung erlegter Wildschweine solle deutlich intensiviert werden. Die Umsetzung von Schutzmaßnahmen werde stichprobenartig überwacht. Bei Verstößen drohen Landwirten nicht nur empfindliche Bußgelder, sondern auch Prämienkürzungen.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine fiebrige, hoch ansteckende Krankheit von Haus- und Wildschweinen. Sie hat einen seuchenhaften Verlauf mit hoher Sterblichkeit. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.

Weitere Informationen mit Video Schweinepest: Vechtas Bauern sind besorgt Mit einer Plakat-Aktion wollen das Landvolk und der Landkreis Vechta vor der Afrikanischen Schweinepest warnen. Nach dem Ausbruch in Tschechien wächst die Sorge vor der Seuche. (19.07.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 19.07.2017 | 16:00 Uhr