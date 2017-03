Stand: 09.03.2017 15:09 Uhr

Länder teilen sich sichergestelltes Drogengeld

Geldsegen für die Landeskasse: Niedersachsen und die Niederlande haben sich erstmals die konfiszierten Gelder einer internationalen Drogenschmugglerbande geteilt. Das gab die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Donnerstag bekannt. Ein deutsch-niederländisches Fahnder-Team hatte bei der Festnahme der deutschen Bande vor vier Jahren Bargeld und Luxusautos im Wert von insgesamt 270.000 Euro sichergestellt. Die Mitglieder der Bande, die grenzüberschreitend gedealt hatte, sind mittlerweile verurteilt und sitzen in Haft.

Bisher einmaliger Deal

Mit einem bisher einmaligen Vertrag teilen sich Niedersachsen und die Niederlande nun die Summe. Die 135.000 Euro fließen in den allgemeinen Landeshaushalt. Möglich macht das ein EU-Rahmenbeschluss, der solche Fälle regelt, in denen Ermittler aus zwei Ländern gemeinsam Straftaten aufklären. Demnach gilt: Ein Betrag unter 10.000 Euro bleibt in dem Land, in dem das Geld sichergestellt wurde. Alles darüber hinaus wird aufgeteilt. Die beiden Staatsanwaltschaften Oldenburg und Groningen zeigten sich mit der Aufteilung zufrieden. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sei wichtig, um Drogenschmugglern das Handwerk zu legen.

