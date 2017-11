Stand: 15.11.2017 11:17 Uhr

Kunstausstellung: "The American Dream" in Emden

Werke von Andy Warhol, Edward Hopper, Alex Katz oder Alice Neel sind ab Sonntag in der Kunsthalle Emden in der Ausstellung "The American Dream" zu sehen. Sie ist die erste große Übersichtsausstellung in Europa, die umfassend figurative und realistische US-Kunst aus der Zeit von 1945 bis heute zeigt.

Amerikanischer Realismus in Ostfriesland















140 Kunstwerke in Emden

"The American Dream" feiert an gleich zwei Orten Europa-Premiere: Die Kunsthalle Emden und das niederländische Drents Museum bei Assen haben sich die Ausstellung aufgeteilt. Während das Drents Museum rund 60 Gemälde und Skulpturen aus der Zeit von 1945 bis 1965 zeigt, setzt die Kunsthalle Emden den Schwerpunkte auf die Zeit von 1965 bis heute. 140 Kunstwerke sind in Emden zu sehen - darunter Gemälde, Skulpturen und Fotoarbeiten.

Historische Bezüge

Inhaltlich erwartet Kunstinteressierte bei der noch bis zum 27. Mai 2018 dauernden Ausstellung eine kritische Auseinandersetzungen mit historischen Ereignissen. So thematisieren Kunstwerke etwa die Morde an John F. Kennedy (1963) und Martin Luther King (1968), greifen die Mondlandung (1969) auf und beziehen sich auf den Anschlag vom 11. September 2001. "Die Themen der Künstler spiegeln zugleich die gesellschaftlichen Strömungen ihrer Zeit", beschreibt eine Sprecherin der Kunsthalle Emden die Motive der Schau.

Kombikarte für beide Ausstellungen

Das Kunsthalle beschreibt die "The American Dream" als Höhepunkt des Programms 2017/18. Die Ausstellung ist vom 19. November bis 27. Mai 2018 in Emden und im etwa 1,5 Autostunden entfernten Drents Museum bei Assen zu sehen. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 9 Euro. Wer beide Teile der grenzübergreifenden Ausstellung sehen will, kann für 19 Euro eine Kombikarte erwerben, die zum Eintritt beider Museen berechtigt. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Kunsthalle Emden sowie auf einer eigenen Ausstellungs-Website.

