Stand: 03.05.2017 18:54 Uhr

Kiste mit zwölf Granaten auf Borkum gefunden

Ein Fund mit Sprengkraft: Auf der ostfriesischen Insel Borkum ist eine Munitionskiste mit zwölf Granaten im Watt aufgetaucht. Urlauber entdeckten die Holzkiste am Dienstag in einem Wasserlauf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Polizei und Feuerwehr sicherten anschließend die Fundstelle ab. Spezialkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Hannover sollen am Donnerstag die Bergung übernehmen. Die Munitionskiste stammt offenbar aus dem Zweiten Weltkrieg.

Granaten mit Muschelschicht

Aktuell befinde sich der explosive Fund wieder unter Wasser, sagte Thomas Bleicher vom Kampfmittelbeseitigungsdienst im Gespräch mit NDR.de. Sein Team werde am Donnerstagmorgen bei Niedrigwasser auf die Insel fahren und sich dann vor Ort einen Eindruck verschaffen. "Ein Problem ist, dass die Munition meist nach so langer Zeit im Salzwasser korrodiert ist und nur schwer identifiziert werden kann", sagte Bleicher. Oft sei ein solches Objekt auch stark verkrustet und von einer Muschelschicht überzogen. Besonders ungewöhnlich sei der Fund für die Munitionsexperten nicht: "Einsätze auf Inseln gehören zu unserem Alltag", sagte Bleicher. "Nur die Anfahrt ist länger."

Wie werden Blindgänger entsorgt? 03.05.2017 17:45 Uhr Mit der Entschärfung eines Blindgängers ist die Arbeit noch nicht getan. Erst die Entsorgung sämtlicher Bestandteile sorgt dafür, dass keine Gefahr mehr von einer Bombe ausgeht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen mit Video Magnetangler fischt Granate aus Alter Aller Auf der Suche nach metallenen Schätzen hat ein Mann mit einem Magneten eine Mörsergranate aus der Alten Aller bei Langwedel gefischt. Sie soll aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. (22.02.2017) mehr Erneut scharfe Munition auf Rügen gefunden Auf Rügen ist erneut alte Munition aufgetaucht. In einem Wald bei Dreschvitz wurde offenbar eine scharfe Granate gefunden. Es ist der dritte Fund innerhalb einer Woche. (05.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.05.2017 | 19:00 Uhr