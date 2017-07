Stand: 17.07.2017 11:30 Uhr

Keine Ente: Mehr Disney-Mäuse für die Meyer Werft

Nachschlag für die Disney Cruise Line: Die US-amerikanische Reederei hat ein weiteres Kreuzfahrtschiff bei der Papenburger Meyer Werft geordert. Bob Chapek, Vorsitzender des Konzerns, gab das am Wochenende in Kalifornien im Rahmen einer Veranstaltung für Disney-Fans bekannt. "Zwei Schiffe sind nicht genug, um all die neuen Möglichkeiten zu zeigen, mit denen wir Kreuzfahrten für Familien auf ein neues Level bringen wollen", sagte Chapek laut einer Mitteilung der Disney Cruise Line.

Die schönsten Schiffe der Meyer Werft



































































Fertigstellung im Jahr 2022

Damit wächst der Bestellzettel von Disney bei der Meyer Werft auf drei Kreuzfahrtschiffe an. Zuvor waren bereits zwei Modelle geordert worden, die 2021 beziehungsweise 2023 abgeliefert werden sollen. Das neue Schiff soll aller Voraussicht nach im Jahr 2022 fertig werden. Einen Namen gibt es derzeit noch nicht. Auch wie die Schiffe ausgestattet werden sollen, ist noch unklar. Nur so viel: Es soll Platz für etwa 2.500 Passagiere haben.

Meyer Werft bekommt weiteren Disney-Auftrag NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 17.07.2017 12:00 Uhr Autor/in: Hedwig Ahrens Die Meyer Werft in Papenburg hat einen weiteren Auftrag von Disney erhalten. Insgesamt drei Schiffe sollen bis 2023 für den US-Konzern gebaut werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mit Flüssigerdgas übers Meer

Alle drei Disney-Schiffe sollen mit dem Flüssigerdgas LNG angetrieben werden. Die Meyer Werft wird voraussichtlich 2019 mit dem Bau des ersten Prototyps beginnen, sagte Werft-Sprecher Peter Hackmann NDR 1 Niedersachsen. Disney Cruise Line verfügt derzeit über insgesamt vier Schiffe. Zwei von ihnen wurden 2011 und 2012 in Papenburg gebaut: die "Disney Dream" und die "Disney Fantasy".

Weitere Informationen Meyer Werft baut zwei weitere Disney-Schiffe Die Papenburger Meyer Werft und der Disney-Konzern haben sich über den Bau von zwei Kreuzfahrtschiffen geeinigt. Laut Unternehmen sollen die Schiffe 2021 und 2023 fertiggestellt werden. (03.03.2016) mehr 8 Bilder Die "Disney Fantasy" ist ausgedockt Das neueste Bauwerk der Papenburger Meyer Werft hat das Baudock verlassen. Nun wird die "Disney Fantasy" im Hafenbecken für die Jungfernfahrt in wenigen Wochen vorbereitet. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.07.2017 | 12:00 Uhr