Katta junior ist da!

Willkommen kleiner Feuchtnasenaffe: Im Tier- und Freizeitpark Jaderpark ist am 10. April ein kleiner Katta geboren worden. Wie der Zoo in Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) mitteilte, kümmern sich Mutter "Anita" und Vater "Speedy" fürsorglich um ihren Nachwuchs. Einem Fotografen sei es nun gelungen, einige Augenblicke des Familienglücks festzuhalten. Die Lieblingsbeschäftigung des Kleinen ist demnach Kuscheln. Ob es ein Mädchen oder Junge ist, lässt sich im Moment noch nicht erkennen. Das Jungtier klammert sich nämlich noch eng an seine Mama und gewährt keinerlei Einblick.

"Sonnenanbeter" aus Madagaskar

Kattas sind durch ihren eindrucksvollen langen schwarz-weißen Schwanz bekannt. Er ist länger als der ganze Körper des Tiers. Die Lemurenart gehört zu den Halbaffen, die auch Feuchtnasenaffen genannt werden. Kattas leben im Süden der Insel Madagaskar und werden dort aufgrund ihres Wärmebedürfnisses als "Sonnenanbeter" verehrt. Sie fressen vor allem Früchte und leben in Großfamilien.

