Havarierter Frachter: Noch keine Lösung in Sicht

Das vor der ostfriesischen Insel Langeoog auf Grund gelaufene Frachtschiff "Glory Amsterdam" kann heute doch nicht mehr geborgen werden. Wie das Havariekommando mitteilte, musste der für 19.30 Uhr geplante Versuch abgesagt werden. "Der Wasserstand rund um das Schiff ist so niedrig, dass die ursprünglich vorgesehenen großen Schlepper dort nicht vernünftig arbeiten könnten", sagte Sprecher Michael Friedrich gegenüber NDR.de. Deshalb müsse das Bergungskonzept nun überarbeitet werden. Dies werde voraussichtlich noch im Laufe des Tages in Absprache mit dem von der Reederei beauftragten Bergungsunternehmen geschehen. Zuvor würden die Experten das Schiff noch einmal genau in Augenschein nehmen und auf mögliche Schäden überprüfen. Wann die Bergung letztlich beginnen könne, sei noch unklar, so Friedrich.

Frachtschiff strandet vor Langeoog 30.10.2017 13:29 Uhr Der Frachter "Glory Amsterdam" ist am Sonntag in der Deutschen Bucht havariert. Der erste Bergungsversuch des Schiffes musste abgebrochen werden.







Frachter reißt sich los

Der 225 Meter lange Frachter war am Sonntagabend nach dem heftigen Sturm "Herwart" vor Langeoog gestrandet. Zuvor hatte sich das bei Helgoland auf Reede liegende Schiff bei starkem Seegang in der Deutschen Bucht losgerissen. Die "Glory Amsterdam" wurde zum Spielball des Sturms und trieb manövrierunfähig auf die niedersächsische Küste zu. Der Hochseeschlepper "Nordic" sollte das havarierte Schiff sichern, doch die Leinenverbindungen brachen immer wieder. Auch vier Spezialisten, die bei sieben Meter hohen Wellen per Hubschrauber auf dem Schiff abgesetzt wurden, konnten zunächst wenig ausrichten. Sie sind weiter an Bord, um bei der Vorbereitung der Bergung zu helfen.

Schwierige Bergung des havarierten Frachters











Bisher kein Austritt von Schadstoffen

Videos 00:29 "Herwart" tobt an der Nordsee Das Sturmtief "Herwart" hat schon in der Nacht in Cuxhaven für Überschwemmungen gesorgt. Die Wasserstände sind um bis zu zwei Meter über Normal gestiegen.

Die "Glory Amsterdam" ist zwar unbeladen, hat aber rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Bord. Ein in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) gestartetes Ölüberwachungsflugzeug des Haveriekommandos überflog das Gebiet. Bislang sei kein Austritt von Schadstoffen festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums. Die Situation werde als "prinzipiell stabil" eingeschätzt. Die 22 Besatzungsmitglieder sind nach den bisherigen Erkenntnissen des Havariekommandos unverletzt.

