Havarierter Frachter: Bergung erst Ende der Woche?

Das vor der ostfriesischen Insel Langeoog auf Grund gelaufene Frachtschiff "Glory Amsterdam" kann weiter nicht geborgen werden. "Wir hoffen, dass wir es vor dem Wochenende erledigt haben", sagte der Leiter des Havariekommandos, Hans-Werner Monsees, am Dienstag in Cuxhaven. Derzeit werde die Bergung Schritt für Schritt vorbereitet: Unter anderem wollen die Experten von Dienstagabend an zunächst die 22.000 Tonnen Ballastwasser abpumpen, die den unbeladenen Frachter stabil auf See halten sollten. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Monsees. Gleichzeitig müssen zwei Hochseeschlepper das Schiff sichern. Der Wind könnte den leichter werdenden Frachter sonst noch weiter aufs Land treiben, hieß es.

"Es werden weitere Maßnahmen vorbereitet" 31.10.2017 16:30 Uhr Die Vorbereitungen für die Bergung der havarierten "Glory Amsterdam" dauern an. Laut Havariekommando-Leiter Monsees müssen unter anderem erst zwei große Schlepper aus Dänemark eintreffen.







Bergungsschlepper kommen aus Dänemark

Ein weiteres Problem: Die vor Ort vorhandenen Schlepper haben nicht genug Leistung, um das havarierte Schiff von der Sandbank befreien zu können. Laut Monsees wurden deshalb zwei große Bergungsschlepper aus Esberg in Dänemark angefordert. Einer davon sei bereits vor Ort. Auch spezielle bis zu 1.000 Meter lange Leinen müssten für die Bergung erst herangeschafft werden, sagte Monsees. Erst wenn alles vorbereitet sei, könne der nächste Bergungsversuch gestartet werden. Ein ursprünglich für Montagabend um 19.30 Uhr geplanter Versuch hatte abgesagt werden müssen - unter anderem, weil der Wasserstand rund um das Schiff zu niedrig war. Laut Havariekommando hätten die Schlepper nicht vernünftig arbeiten können.

"Zustand wird stündlich überprüft"

Umweltverbände sorgen sich, dass aus dem Frachter austretender Kraftstoff und Schweröl das Wattenmeer verschmutzen könnten. Der Unglücksfrachter sei eine erhebliche Gefahr für den Nationalpark Wattenmeer, teilte die Umweltschutzorganisation WWF mit. Die deutschen Kutter- und Küstenfischer befürchten, dass die Fanggebiete über Monate verunreinigt werden könnten. Laut Havariekommando-Leiter Monsees ist der Frachter dicht. Es seien bislang keine Schadstoffaustritte festgestellt worden, sagte Monsees. Der Zustand des Havaristen werde zudem regelmäßig überprüft: Unter anderem überfliege einmal pro Stunde ein Ölüberwachungsflugzeug den Frachter.

Ruder kann nicht benutzt werden

Am Montagnachmittag hatte ein von der Reederei beauftragtes Bergungsunternehmen das Schiff in Augenschein genommen und auf mögliche Schäden überprüft." In einer ersten Auswertung kommen Spezialisten zu dem Ergebnis, dass das Schiff derzeit keine erkennbaren strukturellen Schäden aufweist", hieß es am Montagabend vom Havariekommando. Die Experten haben auch die Ruderanlage untersucht. Sie habe einen technischen Defekt, deshalb könne das Ruder derzeit nicht benutzt werden, sagte ein Sprecher. Die Reederei habe einen Mechaniker beauftragt, der versuchen werde, die Ruderanlage zu reparieren.

Insel-Bürgermeister kritisiert Havariekommando

Unterdessen kritisiert Langeoogs Inselbürgermeister Uwe Garrels (parteilos) das Havariekommando. Es hatte am Sonntag bereits bevor die "Glory Amsterdam" auf Grund lief versucht, den Frachter abzuschleppen. Das jedoch klappte nicht. "Wenn es noch nicht mal gelingt, einen unbeladenen Frachter, der auf die Küste zutreibt, innerhalb von sechs Stunden zu stoppen, dann läuft etwas schief", sagte Garrels. Dem Schlepper des Kommandos, der "Nordic", war es zwar gelungen, eine Verbindung mit der "Glory Amsterdam" herzustellen. Doch die Seile waren immer wieder gerissen. "Wenn gesagt wird, die Stärke der Stahltrossen sei vorschriftsmäßig gewesen, dann stimmt etwas an den Vorschriften nicht", so Garrels.

Besatzungsmitglieder unverletzt

Der 225 Meter lange Frachter war am Sonntagabend nach dem heftigen Sturm "Herwart" vor Langeoog gestrandet. Zuvor hatte sich das bei Helgoland auf Reede liegende Schiff bei starkem Seegang in der Deutschen Bucht losgerissen. Die 22 Besatzungsmitglieder sind laut Havariekommando unverletzt geblieben. Sie bleiben bis auf weiteres auf ihren Posten. Ein Spezialist des Bergungsteams bleibt laut Havariekommando ebenfalls an Bord. Außerdem befinden sich zahlreiche weitere Schiffe - unter anderem Schlepper und Rettungskreuzer - in der Nähe des Havaristen: Sie könnten eingreifen, falls sich die Lage verschärft.

