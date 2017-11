Stand: 02.11.2017 10:39 Uhr

Havariertes Schiff auf dem Weg nach Wilhelmshaven

Die vor Langeoog auf Grund gelaufene "Glory Amsterdam" schwimmt wieder. Am Morgen gegen 7.15 Uhr ist es zwei Hochseeschleppern gelungen, den Frachter in tieferes Wasser zu ziehen. Das teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit. "Es ist alles nach Plan gelaufen", sagte Sprecher Michael Friedrich NDR.de. Nach dem Freischleppen wurde das havarierte Schiff auf die drei kleineren Hafenschlepper "Jade", "Bugsier 11" und "Multratug 4" umgespannt. Diese ziehen die "Glory Amsterdam" jetzt nach Wilhelmshaven, wo im Innenhafen die Funktionstüchtigkeit des Schiffes überprüft werden soll. Voraussichtlich am frühen Nachmittag werde das Schiff dort eintreffen, so Friedrich. Wegen der defekten Ruderanlage dauere die Fahrt mehrere Stunden.

Die "Glory Amsterdam" ist wieder frei 02.11.2017 09:15 Uhr Zwei Schleppern ist es gelungen, die havarierte "Glory Amsterdam" in tieferes Wasser zu ziehen. Der Frachter war am Sonntag vor Langeoog auf Grund gelaufen.







Schiff wird nach Wilhelmshaven geschleppt

Am Mittwoch war mit Leinen eine Verbindung zwischen den Schleppern "Fairmont Summit" und "Union Manta" und dem Havaristen hergestellt worden. Danach pumpte das Bergungsteam rund 16.000 Tonnen Ballastwasser ab. Auf diese Weise wurde der Tiefgang verringert, sodass das Schiff aufschwamm und ins Tiefwasser gezogen werden konnte. Die beiden Anker, die am Sonntag im Orkan nicht hielten, wurden über Bord geworfen, um das Schleppmanöver nicht zu behindern. Nach Angaben des Havariekommandos habe das Bergungsteam an Bord bei einer ersten Inspektion keine Schäden am Schiffskörper feststellen können.

Treibstoffe werden nicht abgepumpt

Die Bergungsspezialisten hatten sich dagegen entschieden, die rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel vorsorglich aus den Treibstofftanks der "Glory Amsterdam" zu pumpen. "Das Schiff ist sicher und weist keine Risse auf", sagte Friedrich. Zur Kontrolle begleitet ein Ölüberwachungsflugzeug den Havaristen. Auch während des Schleppvorgangs wurden bisher keine Schadstoffaustritte festgestellt.

"Glory Amsterdam": Eine langwierige Bergung





























Erleichterung beim Insel-Bürgermeister

Langeoogs Inselbürgermeister Uwe Garrels (parteilos) zeigte sich nach der erfolgreichen Bergung sehr erleichtert. Gleichzeitig erneuerte er aber auch seine Forderung, die Notfallkonzepte grundsätzlich zu überdenken. "Es kann nicht sein, dass ein unbeladener Frachter stundenlang auf die Küste zutreibt, ohne dass man ihn aufhalten kann", sagte er dem NDR Fernsehen. "Da bleiben viele Fragen offen, die jetzt geklärt werden müssen." Garrels kündigte an, dass Langeoog gemeinsam mit den anderen ostfriesischen Inseln eine Resolution verfassen werde, in der eine komplette Überarbeitung der Notfallkonzepte gefordert werde. "Das Schiff war mit den derzeitigen Methoden nicht zu halten", sagte er. "Wäre der Frachter kaputtgegangen, hätten wir eine Katstrophe gehabt." Das könne jederzeit wieder passieren, deshalb müsse der Bund dringend handeln. "Ansonsten sitzen wir auf einer Zeitbombe und die Insulaner sind in ihrer Existenz bedroht."

Greenpeace fordert umfassende Aufklärung

Ähnlich äußerte sich Jörg Feddern von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. "Wir freuen uns natürlich, dass die Havarie gut ausgegangen und kein Schweröl ausgetreten ist", sagte er. Jetzt gelte es aber, nach den Ursachen zu forschen. "Auch wir wundern uns natürlich, warum das Schiff 50 Kilometer durch die Deutsche Bucht irren konnte", so Feddern. Viele Fragen zur Ausbildung der Mannschaft, dem Zustand des Schiffes, aber auch zum Notfallkonzept müssten jetzt beantwortet werden. "Wir hoffen, dass die Politik dranbleibt und die richtigen Maßnahmen daraus ableitet", so Feddern.

Wenzel fordert schärfere Sicherheitsregeln NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 01.11.2017 12:00 Uhr Autor/in: Hilke Janssen Stefan Wenzel (Grüne) geht davon aus, dass menschliches Versagen zur Havarie des Frachters vor Langeoog geführt hat. Der niedersächsische Umweltminister fordert schärfere Regeln.







Wenzel fordert Verschärfung der Sicherheitsvorschriften

Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) hatte bereits am Mittwoch gesagt, dass aus dem aktuellen Fall dringend Konsequenzen gezogen werden müssten. "Ich halte es für notwendig, die Sicherheitsvorschriften für die Schifffahrt zu verschärfen, insbesondere was die Ausbildung der Crews an Bord angeht", forderte der Minister. "Seeleute müssen auch in solchen Extremsituationen handlungsfähig sein." Wenzel geht davon aus, dass die Besatzung der "Glory Amsterdam" zu schlecht ausgebildet war, um die Havarie zu verhindern. "Ich vermute, dass es hier auf jeden Fall menschliches Versagen gab, sonst hätte man ja auch nicht Experten übersetzen müssen", sagte er.

Besatzungsmitglieder unverletzt

Der 225 Meter lange Frachter war am Sonntagabend nach dem heftigen Sturm "Herwart" vor Langeoog gestrandet. Zuvor hatte sich das bei Helgoland auf Reede liegende Schiff bei starkem Seegang in der Deutschen Bucht losgerissen. Die 22 Besatzungsmitglieder sind laut Havariekommando unverletzt geblieben.

