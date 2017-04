Stand: 11.04.2017 15:08 Uhr

Hausbrand in Bremerhaven: Offenbar keine Toten

Bei dem schweren Wohnhausbrand in Bremerhaven am Montagabend ist offenbar keiner der Bewohner ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, wird niemand der dort 41 gemeldeten Personen vermisst. Laut Polizei wurden bei dem Feuer 13 Menschen teils schwer verletzt - darunter sieben Kinder. Einige Bewohner erlitten Verletzungen beim Herunterspringen aus dem Gebäude, andere Rauchgasvergiftungen. Mithilfe von Drohnen haben sich die Ermittler der Polizei einen Überblick von der Brandruine verschafft. Die Drohnen haben allerdings nur Außenaufnahmen des Gebäudes gemacht, so ein Polizeisprecher gegenüber NDR.de.

Offenbar keine Toten bei Wohnhausbrand NDR//Aktuell - 11.04.2017 16:00 Uhr Dramatische Szenen in Bremerhaven: Ein Haus stand in Flammen, Bewohner sprangen aus dem Fenster und verletzten sich schwer. Die Polizei geht davon aus, dass niemand ums Leben kam.







Brandermittler müssen warten

Wann das abgebrannte Gebäude von den Brandermittlern betreten werden kann, ist unterdessen noch offen. Ein von der Polizei beauftragter Sachverständiger hat das Gebäude am Dienstagvormittag begutachtet und wegen einer möglichen Einsturzgefahr, ein Betretungsverbot verhängt, bis das Gebäude entsprechend gesichert ist. Das könne mehrere Tage in Anspruch nehmen, so der Sprecher. Erst danach sei es den Brandermittlern möglich, nach den Ursachen für das Feuer zu suchen.

Nachbarn fangen Kleinkinder mit Decken auf

Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer gestern Abend gegen 21 Uhr im Treppenhaus des zweigeschossigen Gebäudes aus und schnitt den Bewohnern den Fluchtweg ab. Etliche Menschen seien daraufhin aus dem ersten und zweiten Stockwerk heruntergesprungen, um den Flammen zu entkommen, sagte der Polizeisprecher. Auch Kleinkinder seien aus den Fenstern herabgelassen und auf der Straße von Nachbarn und Passanten mit Wolldecken aufgefangen worden. Ihnen sei dadurch wohl das Leben gerettet worden, so der Sprecher.

Bewohner in Notunterkünften untergebracht

Die Hausbewohner sind nach Angaben des Polizeisprechers in Notunterkünften untergebracht worden. Nachdem die Feuerwehr die ganze Nacht über im Einsatz war, um den Brand zu löschen, musste sie heute Morgen erneut zu dem ausgebrannten Gebäude ausrücken. Dort waren Glutnester im Dachstuhl wieder aufgelodert.

