Stand: 30.03.2017 11:00 Uhr

H5N8: Ermittlungen wegen getöteter Küken

Im Fall der 557.000 getöteten gesunden Küken in den Landkreisen Cloppenburg und Oldenburg soll nun die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Putenbrütereien ermitteln. Es gebe den Verdacht des Vorliegens einer Straftat, sagte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Es sei fraglich, ob für die Tötungen "ein vernünftiger Grund nach dem Tierschutzgesetz vorlag oder ob nicht Bruteier vor dem Schlupf mangels Abnehmer hätten reduziert werden müssen", hatte Meyer bereits Anfang Februar bei Bekanntgabe der Zahl der getöteten Küken gesagt. Die Tiere waren nach Ausbruch der Geflügelpest wegen Exportbeschränkungen und Platzmangels getötet worden.

Videos 01:30 min Geflügelpest: Wie ist der Stand? 20.03.2017 16:00 Uhr NDR//Aktuell Alle getroffenen Sicherheitsmaßnahmen haben nicht geholfen, die Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern. Das Friedrich-Löffler-Institut hat seine Erkenntnisse veröffentlicht. Video (01:30 min)

Ministerium und Landkreise uneins

Die beiden Landkreise seien angewiesen worden, die entsprechenden Vorgänge an eine Ermittlungsbehörde abzugeben, so Meyer weiter. Zwar hatten die Kreisbehörden die wegen der Geflügelpest vorgenommenen Tötungen geprüft und für rechtens befunden. Man habe sie damals schlüpfen lassen, um das Geschlecht zu erfahren, sagte ein Sprecher des Landkreises Cloppenburg NDR 1 Niedersachsen. So waren männliche Küken demnach noch innerhalb Deutschlands zu vermarkten, die im Ausland beliebten weiblichen haben aber getötet werden müssen. "Wir teilen diese Einschätzung fachlich aber nicht", sagte Meyer.

Hochgeschwindigkeitsschredder nicht erlaubt

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe im vergangenen Jahr sollen die Küken unmittelbar nach dem Schlüpfen getötet worden sein. Die Auslieferung der Tiere ins Ausland war wegen Exportbeschränkungen nicht möglich. Auch sahen viele Betriebe offenbar keine Möglichkeit, die Tiere so kurzfristig in derart hoher Zahl in anderen Ställen in Deutschland aufzuziehen. Der Großteil der Küken sei vergast, ein kleiner Teil in einem Hochgeschwindigkeitsschredder getötet worden, sagte Minister Meyer. "Der Einsatz solcher Maschinen ist in Niedersachsen definitiv nicht erlaubt", so Meyer. Erst durch eine andere Lesart der Exportbestimmungen konnten Küken aus Geflügelpest-Sperrbezirken unter bestimmten Sicherheits-Auflagen wieder ausgeliefert und die Tötungen eingestellt werden.

Geflügelzucht im Landkreis Cloppenburg Der Landkreis Cloppenburg ist eins der Zentren der niedersächsischen Geflügelzucht. Allein in den Sperrbezirken des Kreises finden sich 110 Geflügelbetriebe, in denen rund eine Million Tiere leben. In den Beobachtungsgebieten sind es sogar mehr als dreimal so viele Tiere: In 294 Betrieben befinden sich 3,2 Millionen Vögel. Neue Tiere dürfen bis auf Weiteres nicht eingestallt werden. Die Stallpflicht ist bis Ende März verlängert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.03.2017 | 09:30 Uhr