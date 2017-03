Stand: 28.03.2017 12:18 Uhr

Großrazzia in Delmenhorster Wollepark

Im Delmenhorster Stadtviertel Wollepark haben Polizei, Stadt und der Zoll Bremen am Montag bis in die späten Abendstunden eine Großkontrolle durchgeführt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin haben mehr als 80 Einsatzkräfte "Personen kontrolliert, die auf der Straße waren." Die bislang größte Kontrolle in dem Viertel sei Teil eines Konzeptes, das seit Juli 2016 im Bereich Wollepark laufe. Wir wollen das Sicherheitsgefühl verbessern", sagte Polizeisprecherin Desiree Krikkis NDR.de. Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) sagte: "Es ist unser Ziel, dass wir hier aufräumen." Die Stadt wolle eine neue Wohnlandschaft bauen und nun "durchgreifen". Man sei nicht angetreten, um zu verlieren, sondern um zu gewinnen, so Jahnz.

Sozialer Brennpunkt Wollepark

Der Wollepark gilt als sozialer Brennpunkt, auch wenn die Polizei den Begriff vermeidet. Die Zahl der ungemeldeten Bewohner im Wollepark soll im dreistelligen Bereich liegen, elf Prozent der Haftbefehle in Delmenhorst entfielen auf Menschen aus diesem Wohngebiet, berichtet Radio Bremen. Die Stadt plant, das Viertel mit Millionenaufwand zu sanieren und hat dafür marode Blocks aufgekauft, die ab April abgerissen werden sollen. Der Wollepark - Ende der 60er-Jahre als sozialer Wohnungsbau entstanden - hatte sich zuletzt zunehmend zum Problemviertel entwickelt, macht Oberbürgermeister Jahnz deutlich. Schuld sind laut Jahnz die Eigentümer, die er als Immobilienhaie bezeichnet. Sie kümmerten sich nicht um die Gebäude. Wegen Schulden bei den Versorgern wurde bereits angedroht, Wasser und Strom abzustellen. Trotzdem würden die Eigentümer gezielt sozial schwache Osteuropäer dort einquartieren, so Jahnz.

Zwei Haftbefehle vollstreckt

Seit Juli vergangenen Jahres seien mehr als 1.000 Personen kontrolliert worden, sagte Polizeisprecherin Krikkis. Grundlage sei das Gefahrenabwehrrecht, das diese Kontrollen ermögliche. Laut Krikkis sind am Montag 233 Personen kontrolliert worden. Dabei seien zwei Haftbefehle vollstreckt worden. Außerdem seien "einige Verstöße" gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden. Für die Zukunft kündigte sie weitere Maßnahmen dieser Art an.

