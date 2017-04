Stand: 21.04.2017 07:29 Uhr

Großbrand zerstört Lagerhalle auf altem Hof

Großeinsatz für die Feuerwehr in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland): In der Nacht zu Freitag ist eine Lagerhalle auf einem alten Bauernhof in Flammen aufgegangen. Die Bewohner des Gehöfts entdeckten das Feuer gegen 22.30 Uhr und riefen die Feuerwehr, teilte die Polizei mit. Unterdessen breiteten sich die Flammen aus, griffen auf mehrere angrenzende Gebäude über. Die Feuerwehrleute konnten das Schlimmste verhindern und dämmten den Brand rechtzeitig ein, sodass das Haupthaus gerettet werden konnte. Bei der Lagerhalle, in der auch zwei kleine Gewerbebetriebe untergebracht waren, hatten sie jedoch keine Chance. Erschwert wurden die Arbeiten dadurch, dass sich in der Halle ein Spänebunker mit Holzschnitzeln für die Heizanlage befanden. Erst am Morgen war das Feuer gelöscht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand.

