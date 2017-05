Stand: 12.05.2017 15:16 Uhr

Bürgerprotest: Mit Mahnfeuern gegen den Wolf

Aus Protest gegen die Ausbreitung der Wölfe veranstalten Weidetierhalter heute Abend an 20 Orten in Deutschland Mahnfeuer. In Niedersachsen brennen die Feuer etwa in der Gemeinde Goldenstedt im Landkreis Vechta, in Alfeld im Landkreis Hildesheim und in Brockhimbergen im Landkreis Uelzen. Insgesamt sind acht Feuer im Land geplant. Angesichts wiederholter Risse von Schafen und Damwild fordern die Weidetierhalter, dass der Wolf gejagt werden darf.

Videos 00:46 min Was tun, wenn Sie einem Wolf begegnen? Der Wolf ist nach Niedersachsen zurückgekehrt, doch Begegnungen sind selten. Wölfe sind scheue Tiere. Beachten Sie folgende Tipps, falls Sie es doch mal mit einem zu tun bekommen. Video (00:46 min)

Wölfe stehen unter strengem Schutz

Doch diese Forderung dürfte nicht so einfach in die Realität umgesetzt werden können: Derzeit schützen mehrere nationale und internationale Abkommen die Tierart. Deswegen wollen die Weidetierhalter ein sichtbares Zeichen setzen. Vorbild der Mahnfeuer sind die sogenannten Wolfswachen, wie sie Landwirte in Brandenburg im Frühjahr abgehalten haben. Außerhalb von Niedersachsen werden auch in Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen Feuer brennen.

Weidetierhalter setzen auf Austausch

Es gehe ihnen nicht nur um besseren Schutz und schnelleren Schadensersatz, sagte Wendelin Schmücker, Vorstandsmitglied im Förderverein der Deutschen Schafhaltung. Vielmehr sei man auch an einem Austausch mit denen interessiert, die sich für mehr Wölfe im Land einsetzen.

Ein Wolf am Kindergarten

Die Gemeinde Goldenstedt sei in der Region am stärksten von Wolfsrissen betroffen, so Bürgermeister Willibald Meyer (CDU). Vielen sitze der Schrecken noch in den Knochen, nachdem vor zwei Jahren ein Wolf in der Nähe des Waldkindergartens entdeckt worden sei. Der Bürgermeister hofft, dass sich möglichst viele Menschen an der Mahnwache am Hartensbergsee beteiligen. Es gehe um Solidarität mit den Weidetierhaltern. Außerdem seien die Feuer ein Zeichen an die Politik, endlich zu handeln. Viele Dorfbewohner sorgten sich, dass Wölfe nicht so menschenscheu seien, wie es immer geheißen hätte.

Zahl der Wölfe ist dreistellig

Rund 100 Wölfe streifen derzeit durch Niedersachsen, so die jüngsten Zählungen. Gerade aus dem Nordosten des Landes kommen in den vergangenen Monaten immer wieder Berichte von Menschen, die einen Wolf gesehen oder sogar gefilmt haben.

