"Glovis Corona" wird in Bremerhaven entladen

Kurz nach Weihnachten war der unter anderem mit Panzern beladene Frachter "Glovis Corona" havariert, nun wird er entladen. Alle intakten Autos und größeren Fahrzeuge werden seit heute Morgen in Bremerhaven von Bord gebracht. Das bestätigte eine Sprecherin des Terminalbetreibers BLG. Ein Ersatzfrachter steht bereit, mit dem die Ladung dann ihre ursprünglich geplante Reise in den Mittleren Osten fortsetzen soll. Das Verladen könne bis Sonnabendmittag dauern.

Laderaum muss repariert werden

Nachdem die intakten Fahrzeuge von Bord sind, kommen die beschädigten an die Reihe. Darunter sind Lastwagen, Kranwagen und Panzer. Erst danach kann der Laderaum repariert werden. Die 200 Meter lange "Glovis Corona" hatte im Sturm stark Schlagseite bekommen, Teile der Ladung verrutschten. Dabei wurden Spanten, Säulen und Stützen im Laderaum beschädigt. Auch Ballastwasser floss hinein, weil durch umherstürzenden Fahrzeuge auch Leitungen kaputt gegangen waren. Wie lange die Reparatur dauern wird, ist unklar.

Mannschaft richtet Schiff auf

Die mit 1.800 Fahrzeugen beladene "Glovis Corona" war auf dem Weg von Hamburg über Göteborg in den Mittleren Osten in schwere See geraten. Der Kapitän steuerte sie in ruhige Gewässer. Dort gelang es der Mannschaft, den Frachter soweit aufzurichten, dass er aus eigener Kraft Bremerhaven anlaufen konnte.

