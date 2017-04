Stand: 12.04.2017 09:31 Uhr

Gestrandeter Pottwal zurück auf Wangerooge von Matthias Schuch

Der Koloss ist fertig. Auf mehr als elf Metern erstreckt sich das Skelett des jungen Pottwals im Garten des Wangerooger Nationalparkhauses, fest aufgestützt auf mehrere massive Metallsäulen. Schwer wirkt der Aufbau allerdings trotz seiner beeindruckenden Größe nicht. Das Wal-Skelett ist leicht geschwungen, der Schwanz des Tieres ragt mit einer leichten Drehung in die Höhe. "Das war mir sehr wichtig, ich wollte unbedingt, dass der Wal in einer lebensechten Bewegung aufgebaut ist", erklärt Tierpräparator Aart Walen. Der niederländische Experte und sein Team haben das Skelett vor eineinhalb Wochen auf die Insel gebracht und waren seitdem mit dem Aufbau beschäftigt. Heute Mittag übergeben sie es an die Insel Wangerooge.

Präparator unter ständiger Beobachtung

Walen und sein Team arbeiteten fast bis zur letzten Minute an dem riesigen Skelett. Der Aufbau war auch für den erfahrenen Präparator eine echte Herausforderung. Denn ein Wal-Skelett im Freien hat er trotz seiner mehr als 25-jährigen Berufserfahrung noch nicht aufgestellt. Und das auch noch unter ständiger Beobachtung von Insulanern und Urlaubsgästen. Die Standfläche des Skeletts direkt vor dem Nationalparkhaus ist von der Straße bestens einzusehen, entsprechend war bereits der Aufbau eine kleine Attraktion auf der Insel.

Die ersten von 30 toten Pottwalen

Wenn es nach Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos) geht, soll auch das fertige Skelett eine Attraktion bleiben. Der Rathauschef hatte sich schon kurz nach der Strandung der beiden Pottwale im Januar 2016 dafür ausgesprochen, eines der Skelette auf der Insel zu behalten. Die beiden Tiere waren im flachen Wasser der Insel gestrandet und gestorben. Es war der Auftakt eines großen Walsterbens in der Nordsee: Bis Mitte Februar 2016 wurden insgesamt 30 tote männliche Pottwale in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich gezählt.

Aart Walen muss noch mal ran

Ganz beendet ist die Arbeit am Skelett für Tierpräparator Walen auch nach der Übergabe noch nicht. Damit die Knochen das raue Nordseeklima auf Wangerooge langfristig überstehen, muss er wohl noch einmal auf die Insel kommen, um das Skelett zu imprägnieren.

