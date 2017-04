Stand: 04.04.2017 21:26 Uhr

Gestrandeter Pottwal zurück auf Wangerooge von Matthias Schuch

Tierpräparator Aart Walen wirkt müde am Montagmorgen. Kein Wunder, denn er und sein Team haben in der vergangenen Nacht kaum geschlafen. "Wir sind gestern gegen 23 Uhr hier in Harlesiel angekommen. Und jetzt geht es schon wieder weiter", sagt er. "Jetzt", das ist um 5 Uhr früh am Frachtterminal des kleinen Hafens von Harlesiel. Es ist kalt und dunkel. Walen und sein Team warten. In einer Stunde wollen sie nach Wangerooge übersetzen - zusammen mit den sterblichen Überresten eines der beiden Pottwale, die im Januar 2016 auf der Insel gestrandet waren.

Was vom Wal übrig ist, passt in einen Anhänger

Fast ein Jahr hat Walen das Skelett in seiner Werkstatt in den Niederlanden vorbereitet, um es auf Wangerooge montieren zu können. Heute ist es endlich so weit: Der Wal soll zurück auf die Insel. Besonders spektakulär sieht das übrigens nicht aus: Ein Anhänger hinter einem Kleintransporter - mehr braucht es nicht, um mit den gesammelten Knochen eines Zwölf-Meter-Kolosses auf Reisen zu gehen. "Das größte Teil ist der Schädel", erklärt Walen. "Der ist ungefähr zweieinhalb Meter lang und mehrere Hundert Kilo schwer. Alles andere passt drumherum in die Kiste. Kein Problem."

Es kommt auf die Insel, was dorthin gehört

Im ersten Licht des Morgengrauens bugsiert ein Gabelstapler den Anhänger mit den Knochen auf die Fähre. Die beiden Kleintransporter von Walens Team folgen. Abfahrt um kurz nach 6 Uhr: Eingeklemmt zwischen Containern, Kleinbussen und einer Planierraupe legt der Wal zu seiner letzten Reise ab. Eine Stunde dauert die Überfahrt. Aart Walen steht am Bug des Schiffs und schaut in Richtung der Insel. Immer noch müde und ein bisschen in Gedanken versunken. "Ich freue mich", sagt er irgendwann. "Das ist, als brächte man etwas auf die Insel, das dorthin gehört."

Vor dem Nationalparkhaus soll der Wal stehen

Zwei Stunden später. Inzwischen ist es hell. Aart Walen steht zum ersten Mal am zukünftigen Standort des Walskeletts, direkt vor dem Wangerooger Nationalparkhaus. Er bespricht letzte Einzelheiten mit dem Wangerooger Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos) und Nationalparkhaus-Leiterin Silke Schmidt. Alles ist vorbereitet, ein Stück Garten vor dem Gebäude gerodet, mittig darin zwei große Betonplatten, die das Fundament für den Aufbau bilden sollen. Jetzt fehlt nur noch der Wal. "Ein bisschen spannend ist das schon", sagt Walen. "Natürlich haben wir vorher schon alles abgesprochen und vermessen. Aber wie genau der Aufbau wird, das sieht man doch erst, wenn man vor Ort ist. Das hier sieht auf jeden Fall gut aus."

Videos 05:17 min Aart Waalen und das Knochenpuzzle 12.03.2017 18:00 Uhr Nordseereport Echte Knochenarbeit für Aart Walen: Der niederländische Tierpräparator setzt derzeit das Skelett eines Pottwals zusammen, der im Januar 2016 vor Wangerooge gestrandet ist. Video (05:17 min)

Aufbau im Freien: "Habe ich noch nie gemacht"

In den folgenden Stunden machen sich der Präparator und seine drei Mitarbeiter ans Auspacken. Werkzeuge, Arbeitsflächen, Metallschienen. Alles muss vorbereitet sein, bevor sie mit der eigentlichen Montage beginnen können. Die ist eine besondere Herausforderung für Walen. Schließlich soll der Wal im Freien aufgebaut werden, und das auch noch im Vorgarten des Nationalparkhauses, wo regelmäßig Schaulustige vorbeikommen. "Normalerweise werden Walskelette gehängt, im Museum zum Beispiel", erklärt er. "Aber hier haben wir ja keine Decke, also müssen wir es stellen und quasi von unten aufbauen. Ich habe das noch nie gemacht, da muss die Planung auf jeden Fall gut sein." Das Publikum dagegen macht ihm keine Sorgen. "Im Gegenteil, ich freue mich, wenn die Leute kommen und fragen. Wenn Zeit ist, erkläre ich ihnen gerne, was wir hier machen", so Walen. "Sie können den Wal sogar mal anfassen, wenn sie wollen."

Jetzt darf es nur nicht regnen

Wie viel Zeit dafür sein wird, weiß er allerdings noch nicht. Zehn Tage haben er und seine Mitarbeiter eingeplant, dann soll der Wal stehen. Eigentlich bräuchten sie nur sieben, schätzt Walen - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. "Jeder Regentag würde uns viel Zeit kosten, zu viele können wir uns nicht leisten", sagt er. Zumindest an diesem ersten Tag ist das allerdings kein Problem. Die Sonne strahlt, das Team kommt gut voran.

Knochen trocknen in der Sonne

Viele Knochen gibt es an Tag eins noch nicht zu sehen. Der ist vor allem für Metallarbeiten da. Im Laufe des Nachmittags packen die Präparatoren mehrere wuchtige Metallstützen aus und beginnen damit, sie an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen - die Säulen, auf denen das Walskelett einmal stehen soll. Schweißen, schleifen, bohren. Das ist Knochenarbeit, auch ohne Knochen. Die vielen neugierigen Insulaner und Touristen, die an der ungewöhnlichen Baustelle vorbei flanieren, kommen dann aber doch noch auf ihre Kosten. Gegen Mittag legen die Präparatoren zwei Dutzend Rückenwirbel und Walrippen auf einer Plane vor dem Nationalparkhaus aus. "Die brauchen wir heute noch nicht", meint Walen, "aber so können sie in der Sonne trocknen. Etwas feucht sind sie nämlich immer noch. Und so lange das so ist, können wir das Skelett noch nicht endgültig imprägnieren."

Der Schädel muss perfekt sitzen

Der nächste Morgen. Die Metallstreben stehen, heute soll das erste, wichtigste Teil montiert werden: der gewaltige Walschädel, der bereits offen auf dem Anhänger neben der Montagestelle liegt. Ein bisschen angespannt wirkt Aart Walen da schon: "Wir bauen das restliche Skelett vom Schädel aus auf, deshalb muss der richtig sitzen. Sonst können wir nicht weitermachen." Das zweieinhalb Meter lange Dreieck aus Knochen ist so schwer, dass Walen und seine Mitarbeiter es nicht selbst auf die Endposition heben können. Das geht nur mit maschineller Hilfe - ein Gabelstapler soll es richten. Sorgfältig vertäut Walen den Schädel an der Gabel, tariert mehrmals das Gewicht aus, bis der gewaltige Knochen ausgewogen hängt. Dann bugsiert er bedächtig und langsam Stapler und Walschädel bis zum Bestimmungsort. Das Absetzen ist Millimeterarbeit. Es klappt auf Anhieb: Mit einem leisen Schaben sinkt der Schädel auf die speziell geformten Metallstelen - und sitzt. Walen ist sichtlich zufrieden: "Das hat prima geklappt. Wenn der Rest auch so läuft, dann halten wir unseren Termin problemlos ein."

