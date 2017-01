Stand: 03.01.2017 08:33 Uhr

Gestrandete Container müssen weg - aber wie?

Auf vier Ostfriesischen Inseln liegen sie seit knapp einer Woche: Container, die mit Holzplatten und Latten beladen sind und während des Sturmtiefs "Barbara" über die Feiertage von einem nigerianischen Frachter gestürzt waren. Die zwölf Container - fünf auf Wangerooge, vier auf Spiekeroog, zwei auf Langeoog und einer auf Norderney - sollen nun von einem Spezialunternehmen geborgen werden. Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Wilhelmshaven hat schriftlich verlangt, dass die Container bis zum 13. Januar von den Inseln geholt sein müssen. Der Inselbürgermeister von Wangerooge, Dirk Lindner (parteilos), möchte die Container möglichst schnell entfernt wissen. Denn Mitte der Woche werden erneut Stürme mit Sturmfluten an der Nordseeküste erwartet.

Gestrandete Container sollen weg - doch wann? 02.01.2017 19:30 Uhr Autor/in: Jutta Przygoda / Lasse Callsen Zwölf gestrandete Container liegen an den Küsten von vier ostfriesischen Inseln. Doch wann soll die Fracht geborgen werden? Mitte der Woche könnte es zu weiteren Stürmen kommen.







Spiekeroog: Bergung vom Wasser aus?

Wie die Bergung der Container abläuft, hängt vor allem davon ab, wo sie gestrandet sind. Die Frage ist: Welches Gerät steht zur Bergung zur Verfügung - gibt es also Lkw und Bagger auf der Insel? Auf Wangerooge ist denkbar, dass die Kisten entladen, zerlegt und abtransportiert werden. Auf Spiekeroog müssen die vier Container wohl schwimmend vom Wasser aus geborgen werden, wie Inselbürgermeister Matthias Piszczan (CDU) vermutet. Keine einfache Aufgabe, denn jede neue Flut hat die Kisten tiefer im Sand festgespült. Immerhin stellen sie deshalb laut Wasser- und Schifffahrtsamt aber keine Gefahr mehr für die Schutzdünen der Inseln dar. Ein erneutes Wegschwimmen ist ausgeschlossen.

Drei weitere Container in den Niederlanden

Einfach behalten dürfen die Insulaner das Holz aus den Container übrigens nicht. Das wäre eine illegale Einfuhr von Waren in die EU, heißt es vom Zoll. Wer sich an den Container bedient, begeht außerdem Diebstahl. Abgesehen davon dürfte das Holz nach den Tagen im Wasser nicht in bestem Zustand sein. Insgesamt waren während des Sturms nach Weihnachten 16 Container über Bord gegangen. Neben dem Dutzend, das auf den Ostfriesischen Inseln strandete, wurden noch drei Container in den Niederlanden angespült. Einer ist noch vermisst oder inzwischen untergegangen.

