Stand: 05.01.2017 11:32 Uhr

Geschichten vom Boßel-Papst aus dem Ammerland von Vanessa Kossen

Ein schmales gelbes Maßband liegt quer über dem Sportplatz im feuchten kalten Gras. Bei gut 80 Metern hat sich Jonny Agena positioniert. Er hebt den Arm und brüllt auf Plattdeutsch über den Platz: "Kann losgohn!" Am anderen Ende des Maßbandes setzen sich Füße in Bewegung, erst trippelnd, dann immer schneller. Ein junger Mann flitzt über eine lange Sisalmatte, läuft ein kleines Sprungbrett hoch, springt ab und schleudert schreiend eine kleine, mit Blei gefüllte Holzkugel in die Luft. Sie landet in der Nähe von Jonny Agenas Füßen bei 77,70 Metern. Agena hebt sie auf. "Den Hendrik hab' ich ja endeckt", sagt er verschmitzt, "da war der noch ein Junge". Der Junge heißt Hendrik Rüdebusch, ist mittlerweile 26 und amtierender Europameister der Klootschießer.

Der Boßel-Papst aus dem Ammerland Hallo Niedersachsen - 05.01.2017 19:30 Uhr Autor/in: Vanessa Kossen







Agenas Spitzname: "Boßel-Professor"

Wenn Jonny Agena vom Klootschießen oder Boßeln spricht, leuchten seine Augen. Ein Zeitungsreporter hat ihm einst den Spitznamen "Boßel-Professor" gegeben, denn Agena ist eine wandelnde Enzyklopädie der friesischen Wurfsportarten. Wie eine Boßelkugel, die auf gerader Strecke rollt und rollt, purzeln unaufhörlich Anekdoten aus dem Mund des Rentners. Wer hätte gedacht, dass das Klootschießen eine sportliche Abwandlung davon ist, wie man sich früher gegen einfallende Wikinger gewehrt hat?

Küstenbewohner wehren sich mit Kugelwürfen

"Wir müssen uns 2.000 Jahre zurückversetzen", sagt Agena, "und sind in Holland an der Küste, wo die Einwohner - wie es in der Geschichte steht - immer wieder von Nordmännern überfallen wurden." Sie wussten sich zu wehren. "Sie haben dann mit der Hand in die bloße Erde, in den Kleiboden, gegriffen und Kluten hergestellt." Diese Kugeln trockneten die Menschen, sie wurden hart wie Stein. "Damit haben sie sich mit einer Art Rundschlag verteidigt", erklärt Agena. Aus Ernst wurde um 1400 erst Spiel und später Sport. Holländische Deichbauern brachten das Wurfspiel mit nach Norddeutschland. Mangels genügend freier Flächen entwickelte sich bald aus dem Klootschießen das Boßeln mit dickeren Kugeln auf Feldwegen und später Straßen. Der Siegeszug eines Volkssports, weiß Agena.

Museum als Lebenstraum

Vor ein paar Jahren hat sich der Rentner einen Lebenstraum erfüllt: ein eigenes Boßel- und Klootschießermuseum. In Specken, einem Ortsteil von Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland), durfte seine Sammlung einen Raum im Heimatmuseum beziehen. In den Vitrinen reihen sich unzählige Boßel- und Klootschießer-Kugeln, historische Fotos und Sportutensilien. Stolz kramt Agena eine handgroße schrumpelige Holzkugel hervor: "Diese Kugel ist eine Rarität, weil sie aus dem Jahre 1735 kommt und bei Baggerarbeiten in Holland gefunden worden ist".

Agena saugt Geschichten auf

Am meisten interessieren Agena regionale Geschichten und Anekdoten. Die Regale im Museum beherbergen Tausende Zeitungsartikel, Bekanntmachungen und Chroniken der letzten Dekaden. Jahrelang war er im Vorstand von Verein und Verband und saß unmittelbar an den wichtigsten Informationsquellen. "Für eine Verbandschronik bin ich selbst mal über die Dörfer gezogen, mit einem Tonbandgerät bewaffnet, und habe versucht, die alten Leute zum Plaudern zu bringen", erinnert sich Agena. Viele hätten gar nicht bemerkt, dass er die Gespräche aufgezeichnet habe, gesteht der 78-Jährige. Wer ihm zuhört, hegt ohnehin den Verdacht, das Tonbandgerät könnte nur ein Accessoire gewesen sein. Denn Agena selbst saugt Informationen und Geschichten förmlich auf.

Zwei Mal die Woche steht er Rede und Antwort

Die zahlreichen Besuchergruppen, die das Museum besichtigen, profitieren von seiner Gabe, eben jene Geschichten unterhaltsam wiederzugeben. Immer dienstags und freitags sitzt Agena hinter seinem Schreibtisch im Museum und steht ausführlich Rede und Antwort. Natürlich erzählt er dann auch wieder von Hendrik Rüdebusch, dem amtierenden Europameister, den er als Jungen entdeckt und gefördert hat. Nur eins erwähnt Agena höchstens in einem kurzen Nebensatz: dass er selbst vor zwei Jahren den aktiven Sport aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Aber jeder in seinem Umfeld ist überzeugt: Agena wird die Kugel noch lange kulturgeschichtlich am Laufen halten.

