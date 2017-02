Stand: 10.02.2017 13:14 Uhr

Gekaperter Frachter: Schicksal der Geiseln unklar

Das Geiseldrama um einen Frachter der Leeraner Reederei Briese vor der nigerianischen Küste ist noch nicht beendet. Das Schiff sei jedoch "auf dem Weg an einen sicheren Ort", erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aurich, Katja Paulke, auf Nachfrage von NDR.de. Ein Teil der Besatzung sei demnach noch an Bord und könne die "BBC Caribbean" steuern. Der andere Teil der Besatzung aber sei von den Piraten mitgenommen worden. Über ihr Schicksal sei derzeit nichts bekannt. Es werde alles unternommen, um sie zu retten, so Paulke. Es habe keine Toten gegeben.

Russland hat Nigeria um Hilfe gebeten

Piraten hatten das Frachtschiff am Sonntag vor der nigerianischen Küste überfallen und zunächst die gesamte Besatzung als Geiseln genommen. Es handele sich um sieben Russen und einen Ukrainer, wie die russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch unter Berufung auf die russische Botschaft mitteilte. Die russische Botschaft habe bei den nigerianischen Behörden um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten, hieß es.

Verhandlungen sollen nicht gefährdet werden

Die Reederei hatte die Entführung bestätigt. Weitere Fragen bleiben öffentlich unbeantwortet, um die Verhandlungen nicht gefährdet werden, so Sprecher Raymond Fisch. Bisherige Presseberichte, dass es zu einem Schusswechsel gekommen sei, dementierte die Reederei Briese. Auch die Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte dies nicht. Weitere Angaben über den Ablauf der Entführung, den Gesundheitszustand der Geiseln oder über einen möglichen Kontakt zu den Entführern werden derzeit nicht gemacht.

