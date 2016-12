Stand: 31.12.2016 15:09 Uhr

Geflügelpest: 8.200 weitere Puten betroffen

Im Landkreis Cloppenburg besteht erneut der Verdacht auf Geflügelpest. Betroffen ist ein Putenbestand mit rund 8.200 Tieren. Wie die Kreisverwaltung Cloppenburg am Sonnabend mitteilte, wurde der Erreger vom Typ H5 vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg bestätigt. Ein abschließendes Prüfergebnis des Friedrich-Löffler-Instituts stehe zwar noch aus. Die Tötung und Beseitigung der Tiere werde aber bereits vorbereitet, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Sperrbezirk eingerichtet

Um den betroffenen Hof wurde ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet. Die genaue Zahl von möglicherweise weiteren betroffenen Tieren und Betrieben werde derzeit ermittelt, so der Landkreis. Erst am Mittwoch war in Hude im Landkreis Oldenburg ein Geflügelpest-Fall bestätigt worden. Dort wurden 13.500 Puten getötet. Das Landwirtschaftsministerium hat zum Ende des Jahres Zahlen über den Verlauf der Seuche veröffentlicht. Die Behörden hätten demnach bislang insgesamt 178.000 Tiere töten lassen. Mittlerweile hat sich das Virus in 15 europäischen Ländern und in allen Bundesländern außer dem Saarland verbreitet.

