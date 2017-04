Stand: 12.04.2017 06:49 Uhr

Gaffer-Prozess: Einstellung in zwei Fällen?

Wird der sogenannte Gaffer-Prozess heute möglicherweise teilweise beendet? Zumindest bei zwei der drei angeklagten Brüder, denen die Anklage eine massive Behinderung von Polizei und Rettungskräften nach dem tragischen Unfall in einer Eisdiele in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) vorwirft, könnte das Verfahren ein Ende nehmen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Schuldeingeständnis und eine Entschuldigung der beiden Angeklagten. Das geht aus einem Aktenvermerk hervor, der der Verteidigung zur Stellungnahme in der vergangenen Woche vorgelegt worden ist.

Prozess gegen Hauptangeklagten soll fortgesetzt werden

Die Absprache sollen der Staatsanwalt und der Vorsitzende Richter auf Vorschlag der Verteidigung am Rande des letzten Prozesstages getroffen haben. Für den dritten Angeklagten komme eine Einstellung nach vorläufiger Einschätzung nicht in Betracht, sagte ein Gerichtssprecher. Dabei handelt es sich um den 27-jährigen Hauptangeklagten, der sich wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten muss. Bei dem Unfall soll er bei einem Gerangel einen Polizisten in den Schwitzkasten genommen und erheblichen Widerstand geleistet haben.

Unklar, ob die Männer gestehen wollen

Heute dürfte sich vermutlich gleich zu Beginn des Verhandlungstages zeigen, wie es weiter geht. Fraglich ist, ob die Angeklagten tatsächlich gestehen wollen. Nur für diesen Fall signalisierte die Staatsanwaltschaft ihre Bereitschaft, einer Verfahrenseinstellung in zwei Fällen zuzustimmen.

Unfallfahrerin inzwischen gestorben

Die Vorfälle, die vor Gericht verhandelt werden, hatten sich ereignet, kurz nachdem eine damals 59-jährige Frau mit ihrem Auto ungebremst in das Schaufenster der Eisdiele "Pinocchio" gerast war. Ein Mann und ein zweijähriger Junge starben, neun Menschen wurden verletzt. Die Unfallverursacherin war Anfang März unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sie soll ihre Epilepsiemedikamente nicht genommen haben. Gegen das Urteil hatte die Frau Einspruch eingelegt. Inzwischen ist sie verstorben.

