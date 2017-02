Stand: 06.02.2017 16:09 Uhr

Friesoythe: H5N8 in Putenbetrieb bestätigt

In einem Putenbetrieb in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg hat sich der Verdacht auf Geflügelpest vom Typ H5N8 bestätigt. Das entsprechende Untersuchungsergebnis des Friedrich-Loeffler-Instituts liege vor, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Montag. Die 9.500 Tiere des Bestandes seien bereits getötet worden. Um den Seuchenbetrieb wurden Sperr- und Beobachtungsbezirke eingerichtet, in denen mehr als 300 Betriebe mit fast vier Millionen Tieren ansässig sind. Diese Tiere und ihre Produkte dürfen nun bis auf Weiteres nicht mehr aus den Betrieben gebracht werden.

Wie kommt die Geflügelpest nach Niedersachsen?

Darüber, wie der H5N8-Erreger nach Deutschland gekommen ist, gibt es unterschiedliche Theorien. Haben ihn Wildvögel eingeschleppt oder kam er durch Geflügeltransporte ins Land?







Unklarheit über Verbreitungsweg

Im Verlauf der aktuellen Vogelgrippe-Welle wurden bis Ende Januar 16 H5N8-Fälle in niedersächsischen Ställen gezählt, vor allem in Putenhaltungen. Für Menschen gilt das Virus als ungefährlich. Das Friedrich-Löffler-Institut geht davon aus, dass es durch den Zug von Wildvögeln aus Asien eingeschleppt wurde. Das Wissenschaftsforum Aviäre Influenza (WAI) und der NABU halten es hingegen für möglich, dass sich das Virus durch Transporte für den Geflügelhandel ausbreiten konnte.

