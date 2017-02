Stand: 14.02.2017 11:50 Uhr

Rettet der tiefste Punkt Niedersachsens die Küste?

Der Meeresspiegel steigt, davon sind die allermeisten Wissenschaftler inzwischen überzeugt - auch Forscher des Fachbereichs Ökologische Ökonomie der Uni Oldenburg. Und wegen des steigenden Meeresspiegels könne überschüssiges Regenwasser nicht mehr automatisch über Siele in die Nordsee fließen, sagt Leena Karasch von der Uni Oldenburg. In 100 Jahren müsste überschüssiges Regenwasser daher abgepumpt werden. Ausgerechnet der tiefste Punkt Niedersachsens könnte nun künftig dabei helfen, die tief liegende Region vor Überschwemmungen zu schützen. Das ist das Ergebnis einer langjährigen Studie, die die Wissenschaftler der Uni nun abgeschlossen haben.

An Niedersachsens tiefstem Punkt Hallo Niedersachsen - 13.07.2012 19:30 Uhr Weit im Nordosten Niedersachsens, mitten in Ostfriesland, liegt der tiefste Punkt des Landes. Doch die genaue Stelle in Freepsum ist gar nicht so leicht zu entdecken.







Naherholungsgebiet könnte entstehen

Am tiefsten Punkt Niedersachsens bei Freepsum im Landkreis Aurich soll demnach Regenwasser in einem neuen Binnensee zwischengelagert und bei Ebbe in die Nordsee gepumpt werden, so Karasch. So würden die Pumpwerke entlastet, wertvolle landwirtschaftliche Flächen blieben trocken, ein Naturschutzgebiet könnte entstehen und gleichzeitig ein Naherholungsgebiet für Einheimische und Touristen. Der Landkreis Aurich ist überzeugt und hat diese Strategie in sein Raumordnungsprogramm aufgenommen. Krummhörns Bürgermeister Frank Baumann (SPD) findet die Idee ebenfalls gut. Allerdings müsste das Konzept noch weiterentwickelt werden, es gebe noch viele ungeklärte Punkte. An dem fünfjährigen Projekt waren der Landkreis Aurich, die Gemeinde Krummhörn, Landwirte und Touristiker beteiligt. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts sind noch bis Mitte März in einer Ausstellung im Rathaus in Pewsum zu sehen.

