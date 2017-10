Stand: 30.10.2017 14:58 Uhr

Havarie: "Von Frachter geht keine Gefahr aus"

Das vor der ostfriesischen Insel Langeoog auf Grund gelaufene Frachtschiff "Glory Amsterdam" kann heute doch nicht mehr geborgen werden. Der ursprünglich für 19.30 Uhr anberaumte Versuch musste nach Angaben des Havariekommandos Cuxhaven abgesagt werden. NDR 1 Niedersachsen hat darüber mit Havariekommando-Leiter Hans-Werner Monsees gesprochen.

Warum wurde die für heute Abend geplante Bergung verschoben?

Hans-Werner Monsees: Die zuständige Reederei hat ein Bergungsunternehmen beauftragt, was ein ganz normaler Vorgang ist. Mittlerweile sind die Experten aus den Niederlanden bei uns eingetroffen, wir haben mit ihnen die Lage erörtert. Am Vormittag sind sie dann auf dem Havaristen eingetroffen, um sich erst einmal ein Bild zu machen, welche Schäden das Schiff hat. An der Hauptmaschine und an der Ruderanlage waren Ausfälle. Die niederländischen Experten stimmen sich vor Ort dann auch mit unserem Team ab, das immer noch auf dem Havaristen ist. Dann werden die Tankpeilungen vorgenommen, die Umgebung geprüft - und ein neues Bergungskonzept erarbeitet. Wie viele Schlepper braucht man, in welcher Stärke, welcher Tiefgang? Das alles kann bis heute Abend nicht mehr erledigt werden.

Was ist das Problem bei der Bergung?

Monsees: Zunächst einmal die sogenannte Fünf-Meter-Linie. Das heißt, die Schlepper haben nur einen ganz geringen Tiefgang, um dort zu arbeiten. Und je geringer der Tiefgang bei den Schleppern ist, umso weniger Kraft kriegen sie aus dem Wasser an den Havaristen ran. Das heißt, wir müssen den Havaristen leichtern: Das wird eine Zeit lang dauern, denn er hat 20.000 Tonnen Ballast-Wasser an Bord. Und natürlich schauen wir uns auch an, ob er durch die Havarie eventuell Risse oder andere Schäden hat. Bislang Gott sei Dank noch nicht. Wir überfliegen ihn auch regelmäßig, um das zu überprüfen. Und jetzt müssen wir eben mit dem Berger ein Konzept vorbereiten, um dann gemeinsam einen erfolgreichen Bergungsversuch zu starten.

Wann rechnen Sie mit einer Bergung?

Monsees: Das hängt davon ab, wie die Ergebnisse ausfallen, die jetzt gerade an Bord zusammengetragen werden. Das wird bis zum späten Nachmittag dauern. Danach setzen wir uns im Lauf des Abends hier wieder zusammen, um die genauen Details einer Bergung zu besprechen. Danach müssen wir schauen, wo die Fahrzeuge sind, die dafür gebraucht werden. Haben wir die alle an der Küste oder müssen wir sie erst holen? Der Berger hatte auch die Idee, ein Spezialschiff heranzuführen - das werden wir heute Abend dann ganz in Ruhe besprechen, um dann diesen Versuch vorzubereiten. Natürlich werden die Planungen in Richtung Hochwasser gehen, damit wir auch noch ein bisschen mehr Wasser zur Verfügung haben.

Wann ist wieder Hochwasser?

Monsees: Heute Abend gegen 19.30 Uhr und ab da alle zwölf Stunden. Vielleicht bergen wir morgen Abend, ich möchte da aber im Moment keinen Tipp abgeben - das müssen wir in Ruhe mit den Bergungsexperten besprechen.

Das Schiff hat ja Schweröl geladen. Wie groß ist die Gefahr, dass es auseinanderbricht?

Monsees: Diese Gefahr ist im Moment nicht gegeben. Allerdings schauen sich die Experten jetzt auch genau an, in welchem Zustand das Schiff ist. Die Kommunikation mit der Besatzung ist aufgrund der Sprachbarriere nicht leicht - insofern ist es ganz wichtig, dass jetzt die Experten an Bord sind und ganz detailliert alle Daten aufnehmen, sodass man wirklich zu einer ganz genauen Bewertung kommt.

Wie ist gerade das Wetter vor Ort?

Monsees: Der Sturm hat abgenommen, wir haben draußen aber immer noch Windstärken von 50 bis 60 Stundenkilometern. Dort hält sich das Wetter etwas länger, auch wenn man an Land längst wieder Sonnenschein hat - die Wellen, die sich da draußen aufgebaut haben, die bauen sich nur ganz langsam wieder ab. Im Moment sind die Wellenhöhen noch zwei Meter. Das macht es natürlich alles ein bisschen schwieriger, aber nicht unmöglich. Man kann sagen, die Wetterverhältnisse sind nicht mehr so katastrophal wie sie gestern waren, aber auch noch nicht so gut, wie wir sie uns erhoffen - und wie wir sie brauchen, um die Bergung erfolgreich unterstützen zu können.

Das Gespräch führte Sinja Schütte, NDR 1 Niedersachsen.

