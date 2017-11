Stand: 11.11.2017 12:04 Uhr

Frachter kracht in Pier - massiver Wassereinbruch

Wieder ein Frachter-Unfall in Niedersachsen: Nach der havarierten "Glory Amsterdam" und ihrer beschwerlichen Bergung ist es in der Nacht zu Sonnabend erneut zu einem Zwischenfall mit einem Massengutfrachter gekommen. Auf ihrer Weser-Fahrt nach Bremen ist die mit Stahl beladene "Mount Hope" mit der Pier des Braker Hafens und einem Motorboot zusammengestoßen. Das teilte die Wasserschutzpolizei am Vormittag mit. Dabei wurde die Außenhaut des Frachters, der unter der Flagge Panamas fährt, beschädigt. "Nach derzeitigem Stand ist ein starker Wassereinbruch zu verzeichnen", so ein Sprecher Wasserschutzpolizei. Das Schiff wurde deshalb bereits mit Hilfe von Schleppern an den Niedersachsenkai gebracht, wo es von der Feuerwehr gesichert wurde. Derzeit wird das Wasser aus dem Schiffskörper gepumpt und versucht, weiteren Wassereintritt zu stoppen. Die Ladung wurde zum Teil gelöscht.

Auslaufverbot erteilt

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wurde durch den Zusammenprall auch die Pier des Hafens erheblich beschädigt. Bei dem angefahrenen Schiff sei die Außenhaut im Vorschiffbereich oberhalb der Wasserlinie eingedrückt worden. Für beide Schiffe wurde zunächst ein Auslauf- beziehungsweise ein Weiterfahrverbot erteilt.

Probleme mit der Ruderanlage?

Warum der 170 Meter lange und 27 Meter breite Massengutfrachter mit der Pier und dem Schiff zusammenprallte, wird untersucht. Nach einer ersten Aussage des Lotsen, der zum Zeitpunkt des Zwischenfalls an Bord der "Mount Hope" war, "scheint es ein technisches Problem mit der Ruderanlage gegeben zu haben", erklärten die Beamten.

