Frachter fährt sich in der Weser fest

Im Hafen von Brake (Landkreis Wesermarsch) ist der Schiffsverkehr am Mittwoch stundenlang zum Erliegen gekommen. Der Grund: Ein Frachter hatte sich von der Pier losgerissen und bei abfließendem Wasser in der Weser festgefahren. Erst gegen Mitternacht konnte die "Nautical Runa", die Futtermittel geladen hat, zurück an die Pier gebracht werden. Mit dem Hochwasser schwamm das Schiff wieder auf und wurde zurückgeschleppt. Warum die Leinen des Frachters brachen, steht noch nicht fest.

Frachter aus Braker Hafen schwimmt wieder 02.11.2017 08:00 Uhr Mehrere Stunden war der Braker Hafen gesperrt: Ein Frachter hatte sich gelöst und lag auf Grund. Erst bei Hochwasser in der Nacht konnten Schlepper ihn zurück an die Pier bringen.







Bergung in Langeoog dauert Tage

Während die Bergung des Frachters in Brake schnell gelang, dauerte sie dagegen vor Langeoog wesentlich länger. Hier war am vergangenen Wochenende der Frachter "Glory Amsterdam" während des Sturms "Herwart" auf die Küste zugetrieben und steckte seitdem nur wenige Kilometer vor der Küste fest. Am Donnerstag gelang es, ihn freizuschleppen.

