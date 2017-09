Stand: 27.09.2017 16:35 Uhr

Falscher Polizist: Alter Trick, neue Spur

Die Masche ist nicht neu: Betrüger rufen Menschen an - meist ältere - und geben sich als Polizeibeamte aus. Das Ziel ist es, mögliche Wertsachen auszukundschaften und die Angerufenen letztlich auszurauben. Die Polizei in Wilhelmshaven ist einem solchen Betrüger auf der Spur - und ein jetzt veröffentlichtes Beweismittel könnte helfen, ihn zu überführen: Im Rahmen der Ermittlungen ist die Stimme des Anrufers aufgezeichnet worden. Nun sind Zeugen gefragt. Wer Angaben zu der Stimme machen kann, wird gebeten, sich unter (04421) 94 20 zu melden.

Fahndung nach Betrüger: Tonaufnahme der Polizei NDR 1 Niedersachsen - Regional Oldenburg - 27.09.2017 17:00 Uhr Wer kennt diese Stimme? Die Polizei in Wilhelmshaven sucht mithilfe einer Tonaufnahme nach einem Betrüger. Er hatte sich am Telefon als BKA-Beamter "Thomas Wagner" ausgegeben.







Anrufer gab sich als Beamter des BKA aus

Der Gesuchte soll unter anderem am Sonntag, 26. März, am Abend neun Personen angerufen haben. Folgende Geschichte erzählte er seinen potenziellen Opfern: Er heiße Thomas Wagner und sei vom Bundeskriminalamt (BKA). In der Nachbarschaft des jeweils Angerufenen seien Einbrecher festgenommen worden. Diese hätten Zettel dabeigehabt, auf denen Name und Adresse des Angerufenen notiert seien. Im weiteren Gesprächsverlauf soll "Thomas Wagner" die Angerufenen nach ihrem Geld, Schmuck und anderen Wertsachen befragt haben.

"Spoofing": Angezeigte Nummer wird gefälscht

Die Täter gehen in solchen Fällen immer gleich vor, wie Andrea Papenroth erklärt, Sprecherin der Polizei Wilhelmshaven/Friesland. "Um an das Vermögen der Opfer zu gelangen, werden die Angerufenen durch eine professionelle Gesprächsführung unter Druck gesetzt. Außerdem ist es grundsätzlich möglich, dass jede beliebige Telefonnummer im Display erscheint. Straftäter haben so die Möglichkeit, sich ohne Misstrauen als Polizei- oder Kriminalbeamte auszugeben." Angezeigt würden erfundene Telefonnummern, die Nummer der örtlichen Polizeiinspektion oder gar die Notrufnummer 110. Diese falsche Anzeige fällt unter eine Täuschungsmasche, die sich "Spoofing" nennt.

Polizei warnt: Anrufern nicht glauben

In den genannten neun Fällen blieb es beim versuchten Betrug. Häufig sind Angerufene allerdings auch schon auf die Masche hereingefallen und haben dem "Polizisten" am Telefon geglaubt. So wurde in Wilhelmshaven kürzlich eine ältere Dame um 50.000 Euro gebracht, weil der falsche Beamte ihr am Telefon eingeredet hatte, das Geld sei auf dem Konto nicht mehr sicher. Sie hob es ab und deponierte es an einer angeblich sicheren Stelle. Kein Polizist würde sich so verhalten, betont Papenroth: "Wir würden am Telefon keine Bankdaten erfragen, wir würden nicht nach Vermögenswerten ausfragen, wir würden auch nicht bitten, mit Geldscheinen an einen bestimmten Ort zu kommen."

