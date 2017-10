Stand: 10.10.2017 14:03 Uhr

Fahndung erfolgreich - aber nicht unproblematisch

Es war laut Oberstaatsanwaltschaft das letzte Mittel - und es führte umgehend zum Erfolg: Nur wenige Stunden nach einem bundesweiten öffentlichen Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamtes (BKA) in einem Fall mehrfachen schweren Kindesmissbrauchs klickten die Handschellen. Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Wesermarsch wurde am Montagabend festgenommen. Ein beachtlicher Erfolg angesichts der Tatsache, dass die Ermittler nicht viel in der Hand hatten: lediglich Bilder eines vierjährigen Mädchens auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet. Der Täter war auf den Aufnahmen nicht zu sehen. Also hatten sich die Fahnder zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden: Sie informierten die Medien und veröffentlichten auf Facebook und Twitter einen Link zur Webseite des BKA. Dort zeigten sie Bilder des Kindes, von dem sie weder den Namen noch den Wohnort kannten, und fragten: Wer kennt dieses Mädchen? Hunderttausende Nutzer sahen sich daraufhin die Fotos an - darunter laut "Bild"-Zeitung auch Verwandte des Mädchens. Sie meldeten sich demnach umgehend bei der Polizei und zeigten den mutmaßlichen Kinderschänder an. Er soll laut BKA aus dem persönlichen Umfeld des Kindes stammen.

Opfer im Fokus der Öffentlichkeit

Warum nicht öfter so vorgehen, könnte man fragen. Der schnelle Fahndungserfolg mithilfe von Facebook und Co. gibt den Ermittlern anscheinend recht. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn die Methode ist nicht unproblematisch - und dementsprechend wird nur vergleichsweise selten auf sie zurückgegriffen. "Das ist die letzte Maßnahme, um den Täter zu identifizieren. Darauf greifen wir nur zurück, wenn alle anderen Möglichkeiten nicht zum Ziel geführt haben", so Oberstaatsanwalt Ungefuk, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT). Die Zurückhaltung der Ermittler erklärt sich aus Gründen des Opferschutzes. Denn das Mädchen und ihre Familie leiden nicht nur unter den Gewalttaten. Wegen des öffentlichen Aufrufes weiß nun jeder, der die Familie kennt - sei es im Kindergarten, im Job oder im Sportverein -, was der Vierjährigen angetan worden ist. Psychologisch eine schwere Bürde für das Kind und die Eltern.

24-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs festgenommen NDR 1 Niedersachsen - 10.10.2017 12:00 Uhr Autor/in: Lang, Rüdiger; Stahlberg, Thomas Die Polizei hat einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch festgenommen. Er soll ein vierjähriges Mädchen mehrfach missbraucht haben. Was wissen wir über den Mann?







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

BKA: Opferschutz hat höchste Priorität

Das BKA hatte die Bilder des Mädchens zwar sofort nach der Festnahme des Verdächtigen wieder von der Webseite genommen. Doch die Fotos des Mädchens hatten sich bereits in Windeseile über die Sozialen Medien verbreitet - durch Nutzer, die Bilder von der Webseite kopierten und in Eigenregie weiterverbreiteten. Ob alle dem Aufruf des BKA, Postings mit dem Bild der Vierjährigen zu löschen, folgen werden, ist zu bezweifeln. Und genau dass ist das Problem: "Wir haben über den Aufruf zur Löschung der geteilten Bilder des Kindes hinaus keine technischen Möglichkeiten, noch in Sozialen Medien kursierende Bilder zu löschen", sagte eine BKA-Sprecherin NDR.de. Weitergehende Schritte - etwa eine Lösch-Anfrage an Facebook - seien derzeit nicht geplant. Das BKA selbst hatte die Bilder dort nicht direkt geteilt. "Wir dürfen über Facebook keine personenbezogenen Daten veröffentlichen. Deshalb stellen wir - wenn überhaupt - Fahndungsfotos nur auf unserer BKA-Webseite ein und posten in sozialen Medien lediglich Links zu unserer Seite", so die BKA-Sprecherin weiter. Zudem müssten solche Fahndungen zuvor von einem Gericht genehmigt werden. "Der Schutz der Opfer hat für uns höchste Prioriät."

Mädchen war zu jung für Schulfahndung

Die Ermittler greifen deshalb bevorzugt auf Mittel zurück, die weniger folgenreich für die Opfer sind - und scheuen dabei auch keinen Aufwand. Eine solche Maßnahme ist nach Angaben des BKA etwa die Schulfahndung. Dabei werden sensible Fahndungsbilder vom BKA über die Landeskriminalämter und untergeordnete Behörden direkt an sämtliche Schulen im Bundesgebiet gegeben. Die Fahnder hoffen darauf, dass Lehrer Angaben zu der gesuchten Person machen können - und dieser die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erspart bleibt. Im aktuellen Fall des vierjährigen Opfers konnte jedoch nicht auf diese Maßnahme zurückgegriffen werden - das Kind geht noch nicht zur Schule. Und eine "Kindergartenfahndung" sieht das BKA nicht vor. Sie wäre organisatorisch kaum durchführbar, heißt es.

Weitere Informationen mit Audio Kindesmissbrauch: Festnahme nach Facebook-Hinweis Die Fahndung via Facebook war binnen Stunden erfolgreich: In einem schweren Fall von Kindesmissbrauch hat die Polizei einen 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Wesermarsch festgenommen. mehr Missbrauchsfälle: "Verlogene Haltung der Politik" 45 Min Die Hilfen für Opfer von Kindesmissbrauch sind immer noch unzureichend. Ob die neue Bundesregierung endlich handelt, erklärt Autor Sebastian Bellwinkel im Interview. (30.06.2014) mehr Welche Beratungsstellen bieten Opferhilfe? Für Missbrauchs-Opfer ist es nicht einfach, geeignete Therapeuten zu finden. Fachberatungen und Betroffenen-Vertretungen können dabei helfen. Ein Überblick. (05.09.2013) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.10.2017 | 08:00 Uhr