Entführter Reeder: Muss 91-Jährige ins Gefängnis?

Es war einer der spektakulärsten Kriminalfälle des vergangenen Jahres in Niedersachsen. Im April 2016 wurde im Landkreis Leer ein Reeder verschleppt und erst 36 Stunden später nach einer Lösegeldzahlung in Höhe von einer Million Euro wieder freigelassen. Seit Oktober müssen sich vier Angeklagte - darunter eine 91-jährige Frau - vor dem Landgericht Aurich verantworten. Am Montag werden die Urteile erwartet.

Haftstrafen bis zu acht Jahre gefordert

Drei Männern im Alter zwischen 30 und 41 Jahren wird versuchte räuberische Erpressung, erpresserischer Menschenraub sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Für sie fordert die Staatsanwaltschaft Haftstrafen von drei Jahren und zehn Monaten bis zu acht Jahren. Die höchste Strafe droht einem Mann, der als einziger der vier Angeklagten bei der eigentlichen Entführung dabei gewesen sein soll. Seine beiden Komplizen hätten die Tat nur geplant und die Kidnapper in Polen angeheuert. Die Verteidiger zweier Angeklagter halten Haftstrafen von höchstens zwei beziehungsweise vier Jahren für angemessen. Der Verteidiger des dritten Angeklagten forderte eine Bewährungsstrafe.

"Alter schützt vor Strafe nicht"

Die aus dem westfälischen Iserlohn stammende Seniorin soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub für drei Jahre ins Gefängnis. Sie soll das Konto für die Lösegeldzahlung bereitgestellt haben und in die Pläne eingeweiht gewesen sein. Ihre Verteidiger plädierten auf Freispruch. Ob die Seniorin im Falle einer Verurteilung tatsächlich ins Gefängnis muss, ist fraglich. Dies hängt von ihrer Haftfähigkeit ab. Aktuell liegt zwar ein Haftbefehl gegen sie vor, der aber gegen Auflagen nicht vollstreckt wird. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Katja Paulke, wollte sich vor dem Urteil dazu nicht äußern. "Grundsätzlich gilt aber: Alter schützt vor Strafe nicht", betonte sie.

Prozess gegen Drahtzieher wegen Krankheit vertagt

Als Drahtzieher des Verbrechens gilt der Sohn der 91-Jährigen. Er soll die Entführung seines ehemaligen Geschäftspartners in Auftrag gegeben haben, um Forderungen aus einem früheren Geschäft einzutreiben. Wegen einer schweren Erkrankung kann sich der 67-Jährieg derzeit nicht vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen ihn wurde deshalb abgetrennt und soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. An der Entführung sollen neben den vier Angeklagten drei weitere Männer beteiligt gewesen sein. Nach Auskunft eines Gerichtssprechers wurde inzwischen ein dringend tatverdächtiger Mann in Polen festgenommen. Zwei weitere Verdächtige sind noch auf der Flucht.

