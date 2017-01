Stand: 26.01.2017 19:49 Uhr

Eisdielen-Unfall: Fahrerin bestreitet Vorwürfe

Vor dem Amtsgericht Bremervörde hat am Donnerstag der Prozess gegen eine 60-jährige Frau wegen fahrlässiger Tötung begonnen. Sie war im Juli 2015 mit ihrem Wagen in die Eisdiele gerast. Bei dem Unfall kamen ein zweijähriger Junge und ein 65 Jahre alter Mann ums Leben, sechs weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Angeklagte bestreitet Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau fahrlässige Tötung vor. Sie geht davon aus, dass die Frau kurz vor dem Unfall einen epileptischen Anfall hatte und deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Laut Anklageschrift hatte sie ihre Medikamente nicht genommen. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hätte sie wissen können, dass sie nicht fahrtüchtig war. Die Angeklagte, die zum Auftakt der Verhandlung gestützt auf eine Krücke in den Gerichtssaal kam, bestritt dies.

Anwalt der Nebenklage überrascht

Sie berichtete zwar von gesundheitlichen Problemen und gelegentlichem Alkoholkonsum, an die Diagnose einer Epilepsie-Erkrankung konnte sie sich aber nicht erinnern. Auch ärztliche Hinweise, dass sie nicht mehr in der Lage sei, Auto zu fahren, seien ihr nicht bekannt. Rechtsanwalt Andy-Michael Kokoc, der die Eltern des getöteten Zweijährigen als Nebenkläger vertritt, zeigte sich davon überrascht. "Es gibt eindeutige Anzeichen, dass eine Erkrankung vorlag. In der Akte findet sich auch die Vorerkrankung Epilepsie", sagte er. "Es war verwunderlich, dass die Angeklagte davon nichts mehr wissen wollte."

Behandelnde Ärzte sollen Auskunft geben

Um den Sachverhalt zu klären, stellten die Nebenkläger den Antrag, die behandelnden Ärzte zu befragen. "Es ist ja nicht normal, dass jemand schnurstracks in eine Eisdiele fährt", sagte Kokoc. "Eine gut nachvollziehbare Erklärung wäre dieser epileptischer Anfall. Das muss aufgeklärt werden." Warum der Unfall passiert ist - das konnte die Angeklagte den Angehörigen der Opfer zum Prozessauftakt nicht beantworten. Aber sie bot ihnen eine Entschuldigung an: Es tue ihr entsetzlich leid, sagte die Frau. Den Hinterbliebenen sprach sie ihr Beileid aus. "Es kam eine Entschuldigung", sagte Anwalt Kokoc. "Das ist ganz wichtig für den Trauerprozess und für den Bewältigungsprozess."

Sachverständiger wird befragt

Das Gericht hat zwei Fortsetzungstermine bestimmt: am 31. Januar und am 9. Februar. Am zweiten Termin soll auch ein medizinischer Sachverständiger geladen werden. Er soll Licht ins Dunkel bringen. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme der Angeklagten soll jeweils nur einige Stunden verhandelt werden.

Prozess gegen mutmaßliche Gaffer ab März

Der tödliche Unfall am 5. Juli 2015 hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht - auch weil die Arbeit der Retter massiv behindert wurde. Drei mutmaßliche Gaffer sollen Polizei und Sanitäter gestört haben, bei einer Rangelei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Die drei Männer müssen sich wegen Widerstands gegen Beamte, Körperverletzung und versuchter Nötigung vor Gericht verantworten - die Hauptverhandlung beginnt am 7. März.

