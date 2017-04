Stand: 25.04.2017 07:44 Uhr

Ehemaliger Supermarkt in Verden abgebrannt

In Verden ist in der Nacht zu Dienstag ein ehemaliger Supermarkt durch ein Feuer zerstört worden. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei bis in die Morgenstunden. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzte gab es nach erster Erkenntnis keine. Das Feuer war in einem Fachgeschäft für Hotel- und Gastronomieprodukte ausgebrochen, das ebenfalls in dem Gebäude untergebracht war.

Verden: Feuer zerstört ehemaligen Supermarkt 25.04.2017 07:30 Uhr







Brandursache noch unklar

Zur Brandursache und zum Schadensausmaß konnte die Polizei in der Nacht noch keine genauen Angaben machen.

