Stand: 16.03.2017 12:06 Uhr

Ehefrau via Facebook beleidigt: Mann muss in Haft

Beschimpfungen, Unterstellungen - ein 56 Jahre alter Mann aus Wardenburg (Landkreis Oldenburg) hat seine getrennt lebende Ehefrau auf Facebook massiv attackiert und muss dafür ins Gefängnis. Eineinhalb Jahre Haft verhängte das Oldenburger Landgericht am Donnerstag gegen den vorbestraften Angeklagten. Der Richter urteilte auch deshalb so hart, weil der 56-Jährige mit den Kommentaren im Netz gegen eine Kontaktsperre verstoßen hatte. Die gelte auch für soziale Netzwerke wie Facebook.

Videos 03:35 min Facebook-Kommentare: "Social Media ist so wie Menschen sind" 21.02.2017 18:45 Uhr DAS! Anonym seine Meinung kundtun, ohne Augenkontakt mit dem Gegenüber - das ist ein Phänomen, mit dem Julia Kuttner täglich konfrontiert wird. Keine leichte Aufgabe für die Online-Redakteurin. Video (03:35 min)

Anklage war Strafe des Amtsgerichts zu gering

Das Amtsgericht Wildeshausen hatte den 56-Jährigen bereits zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt. Doch das war der Staatsanwaltschaft zu wenig und sie ging in Berufung. Das Landgericht Oldenburg gab ihr nun Recht. Der Fall habe eine lange Vorgeschichte, sagte Landgerichtssprecher Michael Hermann zu NDR 1 Niedersachsen. Der Angeklagte sei mehrfach wegen Körperverletzung und Beleidigung vorbestraft. Früher habe er Richter per Brief beleidigt. Die Ehefrau habe nach dem Scheitern der Beziehung eine Sperre erwirkt, die dem 56-Jährigen jeglichen Kontakt mit ihr untersagt. Der Mann hielt sich nicht daran. In dem Prozess ging es um insgesamt 44 Fälle von Beleidigung und Verleumdung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.03.2017 | 12:00 Uhr