EWE verliert im Streit mit Verbraucherzentrale

Im Streit der Verbraucherzentrale Niedersachsen gegen den Oldenburger Energielieferanten EWE haben die Verbraucherschützer einen Sieg errungen. Streitpunkt waren Schreiben des Unternehmens an Kunden, die automatisch als Vertragsverlängerung fungierten, sofern der Kunde nicht eindeutig widersprach. Nun habe EWE jedoch am Landgericht Oldenburg eine Unterlassungserklärung abgegeben, teilte die Verbraucherzentrale Niedersachsen am Freitag mit. EWE bestätigte, einen Vergleich mit der Verbraucherzentrale geschlossen zu haben. Ein Schreiben dieser Art werde künftig nicht mehr verwendet.

Verbraucherzentrale: Verträge nicht gültig

Ein EWE-Sprecher erklärte, bei den entsprechenden Verträgen habe es laut Anschreiben genügt, das Angebot lediglich zu den Unterlagen zu nehmen, damit es in Kraft tritt - eine Annahmeerklärung sei nicht nötig gewesen. Das brachte die Verbraucherschützer auf den Plan: "Eine ausbleibende Reaktion des Kunden darf keinesfalls als Zustimmung zu einem Vertrag gewertet werden", sagte Tiana Preuschoff, Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale, am Freitag. Bestehende Verträge, die Kunden auf diese Weise mit EWE geschlossen hätten, seien mit dem Vergleich aber nicht automatisch ungültig: "Betroffene sollten sich an das Unternehmen wenden und auf eine vorzeitige Beendigung des Liefervertrags bestehen", sagte Preuschoff. "Unsere Ansicht ist, dass die Verträge nicht gültig sind." Laut EWE hat der Vergleich keine Auswirkungen auf Bestandskundenverträge.

