EWE soll Klitschko-Spende zurückbekommen

Der Oldenburger Energieversorger EWE kann die umstrittene Spende über 253.000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko wahrscheinlich zurückbekommen. Derzeit liege das Geld bei der Maecenata-Stiftung in München, die Spenden für ausländische Wohltätigkeitseinrichtungen bündelt und weiterreicht, berichtet der "Weser-Kurier" (Freitagausgabe). Diese Stiftung habe EWE eine Rückzahlung des Geldes angeboten. "EWE wird das Angebot voraussichtlich annehmen", sagte EWE-Sprecher Mathias Radowski.

Brückmann hat Geld trotz Zusage nicht zurückgezahlt

Der bisherige EWE-Vorstandschef Matthias Brückmann war über die Spende gestürzt und vom EWE-Aufsichtsrat abberufen worden. Brückmann soll das Geld überwiesen haben, ohne den Finanz- und Prüfungsausschuss des EWE-Aufsichtsrates darüber zu informieren. "Da Herr Brückmann selber das Geld noch nicht an uns überwiesen hat, obwohl er das vor drei Wochen zugesagt hat, wird EWE das Angebot wohl annehmen", sagte Radowski der Deutschen Presse-Agentur.

Spende basierte nicht auf Freiwilligkeit

Die Maecenata-Stiftung überweist nach dem Bericht des "Weser-Kurier" einmal im Quartal gesammeltes Geld an die Klitschko-Stiftung. Im Januar seien die Zahlungen wegen der Unruhen in der Ukraine auf Wunsch der Klitschko-Stiftung ausgesetzt worden. Wegen der Negativberichterstattung rund um die Spende habe sich die Maecenata-Stiftung selber an EWE gewandt. "Spenden müssen auf Freiwilligkeit basieren", sagte Maecenata-Geschäftsführer Christian Schreier. Dies sei in diesem Fall nicht gegeben.

