Stand: 13.02.2017 15:30 Uhr

EWE: Ermittlungen gegen Brückmann wegen Untreue

In der Spendenaffäre bei EWE gerät Vorstandschef Matthias Brückmann weiter unter Druck. Wie die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Montag bekannt gab, hat sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Untreue eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen ist die Spende des Energieversorgers an die Klitschko-Stiftung in Höhe von 253.000 Euro, die Brückmann eigenmächtig veranlasst hatte. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft bestehe der Verdacht, dass dies "in Widerspruch mit den konzerninternen Anweisungen zu Spendengewährung und Sponsoring gestanden haben könnte", hieß es.

Videos 02:51 min EWE-Chef Brückmann vor dem Aus 07.02.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Die Aufsichtsratsspitze von EWE verlangt die Absetzung des Chefs Matthias Brückmann, weil dieser ohne Absprache 250.000 Euro an die Klitschko-Stiftung überwiesen hatte. Video (02:51 min)

Ermittlungen gegen Vertriebsvorstand

Das Ermittlungsverfahren richtet sich nicht nur gegen Brückmann, sondern auch gegen einen zweiten EWE-Manager. Dabei soll es sich nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen um den Vertriebsvorstand des Konzerns handeln. Dieser soll die zweite notwendige Unterschrift bei der Spende geleistet haben. Ihm hatte die der Aufsichtsrat kürzlich das Vertrauen ausgesprochen - anders als Brückmann.

Brückmann soll gehen

Denn neben möglichen rechtlichen Konsequenzen droht Brückmann auch das Aus bei seinem Arbeitgeber. Die EWE-Aufsichtsratsspitze hatte sich dafür ausgesprochen, ihn von seinem Posten abzuberufen. Bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung am 22. Februar lässt Brückmann sein Amt ruhen. Dann fällt die Entscheidung, ob Brückmann gehen muss - erwartet wird, dass das Gremium dies entscheidet. Die Spende will der Vorstandschef persönlich zurückzahlen, hatte er angekündigt.

