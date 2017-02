Stand: 03.02.2017 07:19 Uhr

EWE-Chef will 253.000-Euro-Spende zurückzahlen

Der Vorstandsvorsitzende der EWE, Matthias Brückmann, will dem Oldenburger Energieversorger 253.000 Euro zurückerstatten. Diesen Betrag hatte er aus Firmenmitteln an die Stiftung der Klitschko-Brüder gespendet - allerdings ohne Absprache mit der EWE. Brückmann versäumte es, den Finanz- und Prüfungsausschuss des EWE Aufsichtsrats zu informieren. Nachdem bekannt wurde, dass die 253.000 Euro überwiesen waren, geriet Brückmann unter Druck. Für diesen Vorgang hat der Aufsichtsrat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG eingeschaltet. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüft, ob sie Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue einleitet.

Vorteile für Kellner möglich gemacht?

Erst am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass der EWE-Chef persönlich dafür gesorgt haben soll, dass einem säumigen Kunden Vorteile eingeräumt wurden. Dabei soll es sich um einen Kellner in einer Pizzeria in Oldenburg handeln, der den EWE-Chef persönlich um Hilfe wegen eines säumigen Betrags gebeten hatte. Der Aufsichtsrat hat auch hier einen Wirtschaftsprüfer eingeschaltet, um den Vorgang zu untersuchen.

