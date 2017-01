Stand: 31.01.2017 08:00 Uhr

EWE-Chef wegen teurer Klitschko-PR in Bedrängnis von Christina Gerlach

Einen ehemaligen Box-Weltmeister als Sparringspartner. Ohne Tiefschläge, dafür mit Boxsport-typischem Medienrummel: Für einen Amateur ist das schier unmöglich und selbst für Schwergewichte ziemlich ambitioniert. Vor allem, wenn sie eigentlich in einer ganz anderen Liga kämpfen, so wie Matthias Brückmann, Vorstandsvorsitzender des Oldenburger Energieversorgers EWE. Er hatte die Idee, Wladimir Klitschko als "Sparringspartner" in den Nordwesten zu holen. Weil man sich persönlich gut kenne, wie es heißt. Werbeauftritte mit den Spielern der örtlichen Basketballmannschaft, deren Namensgeber der Energieversorger ist und die gerade auf Platz sechs der Bundesliga steht, dann ein Treffen mit dem Oberbürgermeister, Eintrag ins Goldene Buch, etwas halbseidener Glitzer-Faktor, Megamuskeln, Schweiß und der Duft des großen Geldes, Metropolen-Appeal in der norddeutschen Provinz. Sponsored by EWE. 253.000 Euro machten den glamourösen Deal perfekt. Die stattliche Summe ging an die "Klitschko-Stiftung" in Kiew. Eine Einrichtung, von der es heißt, die beiden Klitschko-Box-Brüder Wladimir und Vitali würden damit benachteiligte Kinder in der Ukraine unterstützen.

Besuch geplatzt

Des Ex-Weltmeisters Stippvisite in Oldenburg war für den vergangenen Sommer geplant, irgendwann nach seinem Kampf gegen Tyson Fury im Juli 2016 in Manchester. Doch Klitschko kam nicht, weder nach Manchester, noch nach Oldenburg. Der große Fight fiel flach, der kleine Abstecher nach Oldenburg auch. Doch da war das Sponsorengeld längst überwiesen. Punktsieg für Klitschko.

Sponsoring streng geregelt

Im Boxsport muss man sich an strenge Regeln halten. Bei der EWE AG offenbar nicht. Dabei gibt es auch dort glasklare Regularien für Sponsoring-Aktivitäten. "Die Vergabe von Spenden und Sponsoring-Zuwendungen hat stets transparent zu erfolgen", heißt es darin. Und dass der Empfänger und die Verwendung der Zuwendung "bekannt, geprüft und dokumentiert" sein müssen. Sponsoring dürfe zudem nur auf Grundlage eines schriftlichen Vertrags erfolgen, in dem die Gegenleistung des Empfängers klar definiert sei. Und weiter: "Die Gegenleistung muss in angemessenem Verhältnis zur Sponsoring-Zuwendung stehen."

Viele Fragen sind offen

Kaum vorstellbar, dass es gelingt, den Deal zwischen dem regionalem Energieversorger und dem weltbekannten Boxstar mit den einschlägigen Konzern-Regularien in Einklang zu bringen. Wie kann etwa plausibel erklärt werden, dass die vereinbarte Summe bereits komplett nach Kiew floss, bevor überhaupt irgendeine Gegenleistung erbracht worden war? Hat sich in den vergangenen Monaten jemand um einen neuen Besuchstermin gekümmert? Gibt es überhaupt einen schriftlichen Vertrag, der den Bestimmungen genügt? Wer hat ihn unterzeichnet? War das ein Alleingang des EWE-Chefs? Wer wusste noch davon? Muss die EWE AG das Geld abschreiben?

Aufsichtsrat lässt prüfen

Unangenehme Fragen, die jetzt auch den Aufsichtsrat der EWE AG beunruhigen. Das Kontrollgremium hat inzwischen im Einvernehmen mit dem Vorstandsvorsitzenden einen "Schiedsrichter" eingeschaltet: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG stieg kürzlich mit in den Ring. Schon in der Vergangenheit ist der Oldenburger Energieversorger durch großzügige Zuwendungen des damaligen Vorstandsvorsitzenden Werner Brinker auffallen. Er verfügte sogar über ein persönliches Spenden-Budget von 500.000 Euro pro Jahr. Die konnte Brinker nach Gusto verteilen, ohne sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Sein Nachfolger kürzte das persönliche Spenden-Budget auf 50.000 Euro, nachdem er den Vorstandsvorsitz im Oktober 2015 übernahm. "Ein Kulturwechsel", rühmte sich EWE-Chef Brückmann seinerzeit selbst. "Spenden dürfen nicht nach Gutdünken von Einzelpersonen vergeben werden, sondern jeder Cent muss der Satzung entsprechen", sagte er damals in einem Zeitungsinterview. Das war im vergangenen April. Jetzt droht ihm ein Tiefschlag. Mindestens, vielleicht sogar ein K.o.

Sport-Sponsoring drastisch gekürzt

Im Sport geht es manchmal auch unfair zu. Die Handballerinnen des VfL Oldenburg sind auf Sponsorengelder angewiesen. Doch Brückmann hat jetzt den Rückzug der EWE angekündigt und das Sponsoring-Budget für den VfL drastisch gekürzt. Von 500.000 Euro auf künftig 50.000 im Jahr. Dem Bundesliga-Standort Oldenburg droht damit das sportliche Aus. Auch Werder Bremen muss künftig auf Gelder aus dem EWE-Etat verzichten, immerhin 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Schon Ende vergangenen Jahres hatte der Energieversorger angekündigt, das EWE-Sailingteam aufzulösen. Zwei Segler aus dem 15 Jahre lang geförderten Verein hatten bei den Sommerspielen in Rio Bronze in ihrer Klasse geholt. Und auch der Oldenburger Tennisverein, der immerhin in der 2. Bundesliga spielt, muss künftig mit der Hälfte der bislang von der EWE zur Verfügung gestellten Summe auskommen.

EWE will abwarten

In einer Stellungnahme der EWE AG heißt es, man wolle sich erst äußern, wenn der Bericht der Wirtschaftsprüfer vorliegt. Nach NDR Informationen ist der bereits seit knapp zwei Wochen überfällig. Für die Gutachter offenbar ein heikler Auftrag. Selbst wenn Klitschko jetzt doch noch - mit einem ganzen Jahr Verspätung - nach Oldenburg käme, wird es schwierig, EWE-Chef Brückmann in der Angelegenheit eine weiße Weste zu attestieren. Und was passiert, wenn das KPMG-Gutachten den Vorstandsvorsitzenden in eine unangenehme Situation bringt? "Dann hat er sich selbst beschädigt", sagt einer, der sich in der Materie bestens auskennt.

