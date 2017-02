Stand: 07.02.2017 16:44 Uhr

EWE-Aufsichtsratsspitze: Brückmann soll gehen

Das Aufsichtsratspräsidium des Oldenburger Energieanbieters EWE verlangt nach der Affäre um eine Spende an die Klitschko-Stiftung die Abberufung von Vorstandschef Matthias Brückmann. Das bestätigte ein EWE-Sprecher am Dienstag. "Herr Brückmann wird sein Amt bis zur Sitzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vorerst ruhen lassen", hieß es in einer Mitteilung des Energieversorgers.

Brückmann veranlasste eigenmächtig 253.000-Euro-Spende

Die Aufsichtsratsspitze hatte am Dienstag über mögliche Konsequenzen für Brückmann beraten. Hintergrund ist eine Spende von 253.000 Euro,

die der EWE-Vorstandsvorsitzende im vergangenen Jahr eigenmächtig an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko nach Kiew überweisen ließ. Eine Zahlung in dieser Höhe hätte vom Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates genehmigt werden müssen, wie EWE-Sprecher Christian Blömer bestätigte. Brückmann hat inzwischen angekündigt, die Spende persönlich zurückzuerstatten.

Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen

Medienberichten zufolge hatte der Chef des Energieunternehmens als Gegenleistung für die Zahlung einen Besuch von Klitschko in Oldenburg erwartet. Den aber hat es nie gegeben. Mittlerweile prüft auch die Staatsanwaltschaft, ob sie gegen Brückmann ein Ermittlungsverfahren wegen des möglichen Anfangsverdachts der Untreue einleitet.

Rückhalt von Führungskräften

Aus der Führungsriege des Unternehmens bekommt der EWE-Chef Rückhalt. In einem Schreiben an die Aufsichtsratsmitglieder berichten diese, dass Brückmann bei einem Treffen des obersten EWE-Führungskreises "mit großer Offenheit und Transparenz" zu den Vorwürfen Stellung bezogen habe. Weiter heißt es: "Die Unterzeichner dieses Briefes sind daher überzeugt, dass sie weiterhin vollstes Zutrauen und Vertrauen in Herrn Brückmann als Vorstandsvorsitzenden der EWE AG, seine Vorstandskollegen Michael Heidkamp und Wolfgang Mücher sowie in den gemeinsam eingeschlagenen Weg der Veränderung im Konzern haben."

