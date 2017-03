Stand: 11.03.2017 09:13 Uhr

Drei Menschen sterben bei Unfall auf der A 1

Tödlicher Unfall auf der Autobahn 1: Bei einem Zusammenstoß zwischen Cloppenburg und Vechta sind heute Morgen drei Menschen getötet worden. Nach Informationen der Polizei kollidierte ein Transporter mit einem Lastwagen und überschlug sich. Ein weiteres Fahrzeug raste in die Unfallstelle. Zwei der Todesopfer saßen nach ersten Erkenntnissen in dem Transporter. Die A 1 wurde in Richtung Süden gesperrt. Die Sperrung wird nach Angaben der Polizei mehrere Stunden andauern. Eine Umleitung ist eingerichtet. Alle Informationen zur Verkehrslage finden Sie immer hier.

