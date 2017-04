Stand: 03.04.2017 06:53 Uhr

Delmenhorst will Wasser im Wollepark abstellen

Im Delmenhorster Wollepark soll wegen unbezahlter Rechnungen in zwei Wohnblöcken ab heute das Wasser abgestellt werden. Das hat die Stadt bekannt gegeben. Wann es genau dazu kommen soll, wollte sie nicht mitteilen. Weil die Eigentümergemeinschaft Rechnungen in Höhe von etwa 180.000 Euro bei den Stadtwerken nicht bezahlt haben soll, sieht sich die Stadt zu dem drastischen Schritt gezwungen. Sollten keine Zahlungen mehr eingehen, könnte in zwei Wochen auch das Gas abgestellt werden, heißt es vonseiten der Stadt. "Wir müssen dort eine soziale Ordnung schaffen, weil ich es nicht zulassen will, dass dort eine Stadt in der Stadt entsteht", sagte Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen. In der vergangenen Woche hatte es in dem Viertel, das als sozialer Brennpunkt gilt, eine Großkontrolle der Polizei gegeben.

Frist bis Monatsende

Wenn die Stadt ihre Pläne umsetzt, müssten die Bewohner der Gebäude mit Trinkwasser aus Tankwagen oder einem Hydranten versorgt werden. Im Notfall könnten die Menschen in nicht genutzten Flüchtlingsunterkünften untergebracht werden. Im Wollepark waren Polizei, Stadt und der Zoll Bremen zu Beginn der vergangenen Woche mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort. Die bislang größte Kontrolle in dem Viertel sei Teil eines Konzeptes, das seit Juli 2016 im Bereich Wollepark laufe. "Wir wollen das Sicherheitsgefühl verbessern", sagte eine Polizeisprecherin NDR.de.

Sozialer Brennpunkt Wollepark

Der Wollepark gilt als sozialer Brennpunkt, auch wenn die Polizei den Begriff vermeidet. Die Zahl der ungemeldeten Bewohner im Wollepark soll im dreistelligen Bereich liegen, elf Prozent der Haftbefehle in Delmenhorst entfielen auf Menschen aus diesem Wohngebiet, berichtet Radio Bremen. Die Stadt plant, das Viertel mit Millionenaufwand zu sanieren und hat dafür marode Blocks aufgekauft, die ab April abgerissen werden sollen. Der Wollepark - Ende der 1960er-Jahre als sozialer Wohnungsbau entstanden - hatte sich zuletzt zunehmend zum Problemviertel entwickelt, sagte Oberbürgermeister Jahnz. Schuld seien die Eigentümer, die Jahnz als "Immobilienhaie" bezeichnet. Sie würden gezielt finanzschwache Osteuropäer dort einquartieren, so der Oberbürgermeister weiter.

Zwei Haftbefehle vollstreckt

Seit Juli vergangenen Jahres seien mehr als 1.000 Personen kontrolliert worden, sagte die Polizeisprecherin. Grundlage sei das sogenannte Gefahrenabwehrrecht, das diese Kontrollen ermögliche. In der vergangenen Woche seien laut Polizei 233 Personen kontrolliert worden. Dabei seien zwei Haftbefehle vollstreckt worden. Außerdem seien "einige Verstöße" gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden. Für die Zukunft kündigte die Polizei weitere Aktionen dieser Art an.

